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Как не допустить превращения Байдена в Шольца из-за страха перед Путиным

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

17 июня 2022, 14:37

Путинскую Россию можно побеждать и не стоит бояться. Но для этого необходимо надлежащее оружие и боеприпасы в нужных объемах.

Байден все больше напоминает мягкую и умеренную копию Шольца
Страхи перед Путиным у Байдена те же, что и у Шольца / Коллаж Reuters, УНИАН

Судя по публичным заявлениям Макрона, Шольца и Драги, визит в Украину руководителей четырех стран ЕС прошел для нас вполне успешно. Зрады не произошло.

Напротив, заявления европейских гостей отвечали нашим интересам. Безусловно, надо еще дождаться завершения рассмотрения вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, тогда и будем делать выводы.

Но предварительный вывод положительный – визиты в Киев, а особенно в Ирпень и Бучу, влияют на наших партнеров правильным образом. Они начинают и более чувствительно и более реалистично воспринимать войну России против Украины.

В этом контексте возникает очень актуальный вопрос – нашему внешнеполитическому блоку надо сконцентрироваться на том, чтобы убедить американских друзей в необходимости приезда в Киев президента США Джозефа Байдена.

А то из США поступают очень неоднозначные новости. То CNN говорит (со ссылкой на анонимные источники в западных разведках), что есть только три сценария дальнейшего развития войны в Украине, и среди них почему-то нет сценария, положительного для Украины. То NBC News сообщает, что президент США Джозеф Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина после визита в Киев смягчить риторику относительно поддержки Украины вплоть до ее победы над Россией. Якобы президент США выразил беспокойство, что такие слова могут создать нереалистичные ожидания и увеличить риски втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой.

Вообще президент Джо Байден все больше напоминает мне мягкую и умеренную копию канцлера Шольца. Заявления правильные и даже радикальные, а вот политические решения не всегда отвечают резким установкам. Хотя у лидера США правильных для нас решений гораздо больше, чем у главы правительства ФРГ, но страхи перед Путиным у Байдена те же, что и у Шольца.

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Настало время, чтобы дедушка Байден посмотрел на другую Украину. Не на ту, что он посещал во времена своего вице-президентства, а на Украину, которая храбро и отчаянно защищает себя и демократические ценности западного мира от нашествия имперской и диктаторской России. Нужно посмотреть на реалии войны собственными глазами. Есть смысл почувствовать мужество украинцев и зарядиться им для более мощного противостояния российской агрессии.

Путинскую Россию можно побеждать и не стоит бояться. Но для этого необходимо надлежащее оружие и боеприпасы в нужных объемах.

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Понятно, что у американских спецслужб есть предостережения по вопросам безопасности. Но в Киеве уже побывали все влиятельные европейские лидеры и, вообще, большинство лидеров европейских стран. И никаких проблем с безопасностью не возникло. В конце концов можно вспомнить Джона Кеннеди, который не побоялся прилететь в Западный Берлин в июне 1963 года. Чтобы остаться в истории, надо быть смелым. Чего мы и желаем всем нашим международным партнерам.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

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