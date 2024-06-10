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Как нам остановить Россию?

Геннадий Друзенко
10 июня 2024, 06:04
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В основе дискуссии, которую я недавно начал несколькими сообщениями в ФБ, лежит выбор наиболее эффективной стратегии выживания Украины, а следовательно и сдерживания России.
иллюстрация
Иллюстрация: The Economist

Думаю, большинство вменяемых людей согласится с главной посылкой, которую признают обе стороны дискуссии: длительный мир с Россией невозможен. Не помню кто когда-то очень метко сформулировал, что Россия как чернильное пятно расползается по карте. И останавливается только там, где получает отпор. Вопрос на самом деле в том, что полезнее для Украины, чтобы этот отпор оказывать: продолжение полномасштабной войны или временное перемирие. И если мы останавливаемся на второй опции, то какие предпосылки прекращения огня являются приемлемыми для Украины.

Мои оппоненты утверждают, что большая война худо-бедно мобилизовала украинскую нацию, поэтому мы держим удар. Как только мы договоримся о прекращении огня и сойдем с ринга, все начнет рушиться: Запад прекратит давать деньги и оружие, мужчины уедут за границу, украинцы традиционно перессорятся между собой - и такая Украина станет легкой добычей Путина. Такая позиция имеет право на существование.

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Впрочем, я ее не разделяю, поскольку верю, что украинцы могут объединяться не только против, но и за. И Запад - при условии формирования в Украине патриотической, профессиональной и порядочной власти - поможет нам превратить Украину не только в европейскую оборонительную стену, но и в историю экономического успеха.

К сожалению, мы до сих пор мыслим эту войну в экзистенциальных категориях: или мы разрушим Россию, или она поглотит Украину. И наверняка стратегическая перспектива выглядит именно так. Но реалии на поле боя и в экономике свидетельствуют, что на сегодня ни Россия не может оккупировать Украину, которую поддерживает Запад, ни Украина при поддержке Запада не может разрушить РФ. Как ни прискорбно нам это признавать.

В вундерваффе (чудо-оружие), которое кардинально изменит ход войны, я не верю. Тогда наш спор сводится к простому вопросу: кого больше подрывает длительная война на истощение: Украину или Россию? От ответа на него зависит и предлагаемая тактика украинских действий: воевать "до последнего украинца", становясь все более похожими на нашего врага, или начать серьезное обсуждение приемлемых и реалистичных условий прекращения активных боевых действий. И искать возможных лоббистов и гарантов перемирия.

Я верю, что от паузы в войне мы больше выиграем, чем проиграем. Если конечно воспользуемся этой паузой, чтобы обеспечить мирный и управляемый транзит власти более системным, способным и ответственным лидерам, кардинальное увеличение эффективности государственного управления, возрождение экономического потенциала и подготовку к следующему этапу войны.

Будет ли мешать нам в этом Россия? Безусловно!!! Она будет делать все, чтобы Украина осталась героической, но недалекой содержанкой Запада с вороватыми элитами и инфантильным народом. В надежде, что наконец Западу надоест удерживать "своего сукиного сына" и он отдаст его на растерзание России.

Сможем ли мы ей в этом помешать? Зависит прежде всего от нас. Если будем и дальше жить в стране мечтаний и несбыточных желаний, то наверняка нет. Если начнем взрослеть, научимся смотреть правде в глаза и реально оценивать свои силы, а также избирать во власть не болтунов-популистов, а мудрых государственников, тогда наверное да.

Как говорил мой любимый Маннергейм, "Финляндия имела бы большие шансы избежать Зимней войны, если бы вооруженные силы страны находились в хорошем состоянии. Это особенно вероятно потому, что великополитическая ситуация в конце 1930-х не побудила Советский Союз нападать на такую Финляндию, которой было бы по силам оказывать длительное сопротивление". Как об Украине написано...

Кто такой Геннадий Друзенко?

Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

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война в Украине Геннадий Друзенко мирные переговоры с Россией
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