Как Москва пытается доказать, что является надёжной "политической крышей" для людоедских режимов

Москва упорно пытается доказать, что является надёжной "политической крышей" для людоедских режимов и их прокси.

https://opinions.glavred.info/kak-moskva-pytaetsya-dokazat-chto-yavlyaetsya-nadezhnoy-politicheskoy-kryshey-dlya-lyudoedskih-rezhimov-10728899.html Ссылка скопирована

Путин и политика Кремля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот видео

Появились новые подробности удивительной истории с преследованием танкера, который обслуживает едва ли не весь "террористический интернационал". The New York Times пишет, что правительство РФ направило официальный дипломатический запрос с требованием, чтобы США прекратили преследование судна.

По словам источников издания, нота была передана в Госдепартамент поздно вечером в канун Нового года. Один из собеседников добавил, что это обращение также было направлено в Совет внутренней безопасности Белого дома.

Накануне танкер Bella 1, экипаж которого рисовал на борту российский флаг, пытаясь избежать захвата силами Береговой охраны США, появился в официальном российском судовом реестре под новым названием — Marinera — с портом приписки Сочи. Как сообщалось, судно, начавшее своё плавание в Иране и направлявшееся за нефтью в Венесуэлу, взяло курс на север Атлантики.

видео дня

Впрочем, неназванный американский чиновник заявил журналистам, что администрация Трампа по-прежнему считает танкер "судном без гражданства", поскольку при первом контакте с береговой охраной он нёс ложный флаг.

Москва упорно пытается доказать, что является надёжной "политической крышей" для людоедских режимов и их прокси, а заодно прощупывает границы того, как далеко может зайти борьба против её "теневого флота". От реакции Вашингтона сейчас зависит очень многое.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред