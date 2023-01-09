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Как Михалков пытался продаться американцам, но его не купили

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

9 января 2023, 06:20
Поддержка американцев, прежде всего финансовая, была необходимым условием для принятия решения об участии Михалкова в выборах.
Никита Михалков
Эйдман рассказал, как Михалков пытался продаться американцам, но его не купили / Instagram

Как Михалков хотел хорошее дело сделать, но не получилось.

В ленте пишут, что Никита Михалков "умирает, ухи просит". И поклонники, и враги воспринимают его как урапатриота - первые восторженно, вторые критически. А он просто всегда был продажным гешефтмахером, готовым ради денег и карьеры обслуживать любую власть: от Брежнева до Ельцина, от Немцова до Путина. Но и заграничным друзьям, которых теперь гнобит и оскорбляет, Михалков тоже хотел продаться.

Поделюсь своим старым "мемуаром" на эту тему. История произошла весной-начале лета 1999 года. Тогда в условиях неопределенности и перманентного конфликта во властных элитах, Михалков рассматривался многими в качестве реального кандидата на пост президента России.

Я был, стыдно вспомнить, политконсультантом и пиарщиком, работал с разными заказчиками и относился к этому, как к участию в ни к чему не обязывающей игре, за которое неплохо платят. На меня вышел мой старый знакомый Сергей Васильевич Крысов (его, к сожалению, уже нет с нами, впервые сейчас публикую его фамилию полностью, гуглите, если интересно). Сергей - ученый, бизнесмен и чиновник, был одно время советником министра атомной энергетики Адамова.

На этот раз у него было неожиданное предложение. "Слушай Игорь, – сказал он, - я тут Никиту Михалкова консультирую, нужна твоя помощь". Встретились. Сергей ввел меня в курс дела. Никите он помогал, как специалист по атомной энергетике.

Речь шла об участии Михалкова в предстоящих через год выборах президента России. Михалков был уверен, что ярлык на российское президентство выдают в Вашингтоне. Со слов Сергея, планировалось получить американскую поддержку кандидатуры режиссера в обмен на обещание передать атомную отрасль России под международный (читай западный) контроль. Для начала предполагалось напугать американцев тем, что российская атомная отрасль находится на грани развала, угрожает миру экологической катастрофой, не санкционированным доступом к ней террористов и т.д. ( Сергей был честным человеком и не без оснований искренне в это верлил). В такой ситуации Михалков хотел предложить Штатам в обмен на поддержку и финансирование его предвыборной кампании, в случае прихода к власти, установить международный контроль над ядерной отраслью России. Поддержка американцев, прежде всего финансовая, была необходимым условием для принятия решения об участии Михалкова в выборах.

Но это для американцев. А для работы на российскую публику нужны были нетривиальные предложения Михалкова на тему того, "как нам обустроить Россию". От меня Сергей хотел получить какие-то идеи для такой программы. Причем мои предложения должны были соответствовать михалковской консервативно-почвеннической идеологии. Я, помню, сильно удивился, не воспринял эту ситуацию всерьез. Но не стал обижать своего приятеля и написал почти юмористический текст о возрождении земства в России. Там, помню, был кусок о передаче определенных властных полномочий в сельской местности "тройке", состоящей из приходского священника, директора районной школы и больницы (или других представителей земской интеллигенции). Эта "тройка" должна была рассматривать различные хозяйственные и бытовые вопросы, вплоть до решения семейных конфликтов и наказания проштрафившихся алкашей-скандалистов. В-общем, стебался я, как мог. Но Сергей сказал, что текст "прошел на ура". Мы с ним потом еще ходили обсуждать эти предложения с михалковскими людьми в "Фонд Культуры".

Вскоре, Сергей сообщил мне с придыханием: "Никита поехал в США, будет там общаться с "республиканской элитой". Через какое-то время я вновь встретил Сергея, и он разочарованно сообщил, что проект накрылся, американцы им не заинтересовались, Михалков никуда выдвигаться не будет. Я ничего другого и не ожидал и поэтому не удивился.

Так Михалков пытался продаться американцам, но его не купили. Может быть после этого он так возненавидел Запад.

Источник

Никита Михалков Игорь Эйдман
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