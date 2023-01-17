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Как Медведчук занялся политическим онанизмом

Мария Кучеренко

Политический аналитик

17 января 2023, 06:15
Идеологическая компонента его статьи - маловразумительное нечто вроде бухих разговоров за русскими столами.
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН, Александр Синица

В общем, я долго и нудно читала текст Медведчука (ужасающе нудное и плохо структурированное чтиво) и реагирую тезисно:

- площадка важна. Известия - это не просто кремлевский кремль, это прямо самый близкий круг Путина (председатель совета директоров у Национальной Медиа Группы, куда входит сие издание, с 2014 года Кабаева А.М., вы точно знаете такую). Намекает на личную лояльность, но на самом деле никому кроме Путина и в весьма ограниченном амплуа он не нужен;

- про амплуа - заявка на формирование нового политического проекта "партии мира". Из тех, кто "гордый, честный, не кланяется западу, с юго-востока". Из останков ОПЗЖ что ли? Но какие могут быть вообще шансы у человека, лишенного украинского гражданства, даже спикерствовать от лица такого проекта? Правильно, примерно никаких. Возможная роль - посредник между таким гипотетическим проектом и Москвой. Но это все больше напоминает онанизм, а не политический проект. Кремль дрочил об Кремль чтобы получился Кремль. Как мило;

- про "партию войны\партию мира" - эти все напевы мы слышали перед появлением в теме реинтеграции Сивохо и прочих блатных и нищих, перед Консультативным советом и прочими событиями недавнего прошлого, стоившими многим работающим по теме седых волос. Значит, форсирование темы переговоров никто не отменял;

- идеологическая\историческая компонента - маловразумительное нечто вроде бухих разговоров за русскими столами: США развалили Югославию, Россия не проиграла холодную войну, но на интересы России плевали и так далее. Скучно.

Источник

Виктор Медведчук
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