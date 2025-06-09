Как Малороссия вырастила академика Азарова

Человек вроде бы всю жизнь прожил в Украине - но демонстрировал просто вопиющую интеллектуальную лень.

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Николай Азаров / фото: УНИАН

Многих поразил рассказ бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова о том, как якобы бандеровцы убили писателя Ярослава Гашека.

Меня же эта новость особо не удивила - просто потому, что я хорошо осознаю уровень невежества людей, которые пришли к власти в Украине в девяностые годы, причем именно из антиукраинского лагеря.

Удивительно, насколько тогда отличались два лагеря!

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Да, конечно, можно предъявлять претензии к политическому интеллекту отдельных представителей украинских национал-демократов и тех, кто решил объединиться с ними накануне Майдана 2004 года.

Но это были люди, которые читали книги, интересовались историей, посещали концерты, гордились культурными достижениями своей страны.

Виктора Ющенко даже упрекали за чрезмерное внимание к гуманитарной сфере управления, которая - неожиданно для человека, прославившегося своей работой в Национальном банке - стала для него важнее экономических вопросов.

И когда уже после 2019 года я увидел Виктора Ющенко и Петра Порошенко на концерте Национальной оперы, где исполнялись украинские народные колядки в обработке Мирослава Скорика и Ивана Небесного, я этому совершенно не удивился.

А с другой стороны - просто какие-то гопники, которые надели приличные костюмы, но при этом остались жадными и злыми люмпенами.

И Азаров здесь не исключение. Взять хотя бы его попытки говорить на украинском языке!

Разве мы мало видели выходцев из России, которые выучили украинский или другие языки и прекрасно ими владели?

А здесь человек вроде бы всю жизнь прожил в Украине - но демонстрировал просто вопиющую интеллектуальную лень.

Да и вообще - лень, глупость, жадность и невежество.

Вот портрет Малороссии, которую они хотели создать здесь вместо Украины.

И поражает даже не то, что этот невежественный, жадный и глупый персонаж стал академиком Российской академии наук.

А то, что еще много лет назад он был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины!

Академиком здесь его, правда, не приняли. На это у нашей Академии наук таки хватило мужества.

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Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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