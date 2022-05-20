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Как Лукашенко и американские противокорабельные ракеты помогут США публично унизить Россию

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

20 мая 2022, 13:51

Россия в последние месяцы постоянно ведет себя как шахид-смертник, обмотанный ядерными боеголовками.

Россия постоянно ведет себя как шахид-смертник, обмотанный ядерными боеголовками
Россия не была бы Россией, если бы не начала шантажировать цивилизованный мир / Фото Reuters, pixaby

Россия напала на Украину и заблокировала порты. В результате Украина не может экспортировать свое зерно, как она делала это всегда.

Украинские аграрии страдают. Страдает украинская экономика. Страдает украинская гривна без валютной выручки.

Страдают и покупатели украинского зерна, ведь к мировой инфляции, рекордной за 40 лет, добавляется еще и дефицит. Усугубляет ситуацию засуха в южном полушарии, что уже уменьшило мировой урожай.

В мире заговорили об угрозе голода, социальных потрясений и нового кризиса мигрантов. Не исключено, что война Путина станет пресловутым "черным лебедем" для мировой экономики.

Россия не была бы Россией, если бы не начала шантажировать цивилизованный мир. Дескать, пока не снимите санкции – не разблокируем порты. И заодно ворует украинское зерно на оккупированных территориях.

Ни дать, ни взять, государство-террорист: угрожает мировым голодом ради снятия с себя санкций. Угрожает убить миллионы людей, дестабилизировать жизнь сотен миллионов жизней и десятков стран.

Хотя ничего нового. Ведь Россия в последние месяцы постоянно ведет себя как шахид-смертник, обмотанный ядерными боеголовками.

Какое еще преступление против мира не совершил Путин, интересно? В этом случае он и Китаю жизнь портит, кстати.

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Что сделает мир? А посмотрим. Вот в ООН готовы идти на переговоры с террористами. Но что там с них взять. Хорошо, что санкции вводили не они. В этом случае их импотентность даже на пользу.

А в США знают, что переговоры с террористами не ведут. Что сделает Вашингтон?

США: ок, в эту игру могут играть двое. По сообщению Reuters, Пентагон рассматривает возможность предоставить Украине противокорабельные ракеты, мощные противокорабельные ракеты, чтобы порты разблокировались как бы сами собой.

Второе направление – разделяй и властвуй. И снова-таки – не только Россия может играть в эту игру. Как пишет Wall Street Journal, Вашингтон ведет переговоры с Лукашенко – он пропускает украинское зерно в балтийские парты, ему снимают санкции на его калийные удобрения. В конце концов, не только же Россия постоянно пытается разобщить Запад. А кто лучше, чем Лукашенко знает, что вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Тем более, что если Запад объединен вокруг ценностей, за которые и бьется Украина, то у Лукашенко их нет.

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Хотя первый вариант – с ракетами, честно говоря, посимпатичнее будет.

И опять у России выбор между принятием реальности сейчас и унижением позже. Может, для российской пропаганды было бы приятнее, чтобы туда прибыл флот НАТО и порешал вопрос. Тогда можно было бы сказать, что против НАТО воюют. Но опять не дают им такой приятности.

И как показывает опыт последних месяцев, если Россия может выбрать путь публичного унижения, то она его обязательно выберет.

И да, Россия шантажирует весь мир голодом. Неужели простые россияне одобряют?

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А простым россиянам скармливают две байки.

Байка номер раз: злобный империалистический Запад хочет устроить Украине голодомор и собирается вывезти украинское зерно, так что россияне даже защищают братский народ.

Байка номер два: все сообщения о голоде связаны с тем, что Россия гордо отказывается продавать свое зерно. И ее упрашивают продавать российское зерно.

А простые россияне обманываться рады.

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Ну а что, кому охотно жить в стране, угрожающей всему миру голодом. Кому охотно жить в стране-террористе. Которая не только периодически намекает на угрозу ядерной зимы для всего мира, но и прямо угрожает заморить голодом миллионы людей.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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