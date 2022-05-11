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Как ленд-лиз может заставить Путина сесть за стол переговоров

Александр Хара

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

11 мая 2022, 12:17

Ленд-лиз дает возможность Украине вести современную войну - когда есть непосредственный огневой контакт, но есть возможность обезопасить военных. РФ придется отступать.

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Ленд-лиз от США - это существенный рычаг давления на Россию / facebook.com/POTUS

Подписание закона о ленд-лизе - это историческое событие по нескольким причинам.

Во-первых, его подписание именно 9 мая - это ответ на "победобесие" и попытки РФ узурпировать победу во Второй мировой.

Во-вторых, это свидетельство того, как более чем за 70 дней войны кардинально изменилась американская риторика - от того, что Украине надо "как-то помочь", чтобы она могла подписать мир с Россией на более-менее приемлемых условиях до того, что Украина в этой войне с Россией должна победить.

В-третьих, это сигнал другим странам, прежде всего - Китаю, относительно того, что агрессивные действия против других государств повлекут такое же объединение стран Запада и аналогичную помощь тем, кто в ней будет нуждаться (что релевантно в случае с Тайванем).

Как быстро ленд-лиз может заработать? Оружие у нас уже есть и оно поставляется по предварительным пакетам помощи. По большому счету, ленд-лиз нужен в основном для того, чтобы уменьшить время ожидания между тем, когда украинские военные обратятся с запросом к американским и когда запрашиваемое вооружение начнет поставляться.

Но в "defence articles", то есть военные товары входит что угодно, кроме ядерного оружия. То есть если мы говорим о системах Patriot, самолетах F-16 или других, то раньше, чтобы их получить, нужно было, чтобы Конгресс США дал согласие на это. Сейчас все, что есть в наличии у США и то, что президент Байден считает нужным передать Украине, может передаваться нам беспрепятственно.

Читайте такжеПочему Путин начал бояться УкраинуКроме того, ленд-лиз направлен не только на оказание Украине той помощи, которая нужна ей именно сейчас. Он имеет целью усиление Украины настолько, чтобы мы и в будущем могли защитить себя и сдерживали Россию от агрессии. Поэтому он уже играет важную роль. Но важно помнить, что все войны когда-то заканчиваются и самое главное, чтобы с завершением этой войны дела не вернулись к привычному руслу и опять не уменьшилась помощь Украине и возможности ВСУ получать дополнительные ресурсы или для будущих войн с РФ, или для того, чтобы сдерживать Россию от повторения событий 2014-2022 годов.

Условия поставки оружия будут формулироваться текущей администрацией и следующими. Ленд-лиз рассчитан на два финансовых года, 2022 и 2023. То есть он не на всю жизнь и наверняка конгрессмены будут продолжать его в дальнейшем. Но в нем есть возможность для президента решать, каким образом и что он будет предоставлять. Это ключевой момент, потому что фактически Конгресс наделяет президента США частью полномочий по финансированию, поставкам и условиям предоставления вооружения - аренды, продажи, лизинга и тому подобного.

Будет ли возвращать Украина назад оружие, которое останется после боевых действий - будет зависеть от юридических формулировок. Но очень позитивным было бы то, чтобы Украина вышла на уровень стратегического партнерства с США не только в политической риторике, а подобно тому, как это происходит в Израиле или Тайване - то есть когда есть юридическое обязательство гарантий безопасности и чтобы США могли, если не воевать на нашей стороне, то хотя бы предоставлять все необходимое для того, чтобы мы могли себя защитить.

Читайте такжеЛенд-лиз для Украины: почему война может завершиться уже зимойВ последние недели произошла эволюция от того, что раньше нам предоставляли только портативные вещи небольшого радиуса действия, такие как Javelin и NLAW. Сейчас нам уже предоставляют тяжелое вооружение, прежде всего гаубицы, а также противокорабельные ракеты.

Несмотря на недавние дерзкие обстрелы Одессы и других городов, Украине очень нужны не только ПВО и ПРО, которая сбивает ракеты или самолеты, но и вооружение, что уничтожает платформы. Их поставка требует времени, потому что нужно научить людей использованию. Но о годах здесь речь не идет - максимум несколько месяцев. Другой вопрос - обучение для системы Patriot, потому что для этого нужно минимум полгода. Но вполне возможно, что Украину недооценивают с точки зрения освоения западных технологий.

То, что происходит возле Харькова, где мы отодвигаем Россию в сторону ее границы - уже результат того, что Украина имеет доступ к западному оружию. Но мы должны понимать, что Украина воюет с наибольшей военной мощью Европы и одной из крупнейших в мире ядерных потуг. Ресурсы у россиян есть и хоть в большей массе мы считаем их слабыми воинами, у них есть много техники, и какая бы она не была - исправна ли законсервирована - ее все равно придется уничтожать. Поставки западного вооружения большего радиуса действия для нас будет означать, что мы можем иметь огневую преимущество, а также обезопасить своих военных во время поражения россиян.

Также это дает нам возможность вести более современную войну - когда есть непосредственный огневой контакт, но, например, мы не даем возможности поставке подкрепления, боеприпасов, топлива к российским военным.

Читайте такжеПутину воевать с Украиной все труднее: почему РФ достала из закромов допотопные ракетыЕсли ВСУ, усиленные помощью западных партнеров, начнут утилизировать еще большими темпами российских захватчиков и отбрасывать их с захваченных территорий (не только тех, что были захвачены после 24 февраля), это будет сигналом для россиян останавливаться. Потому что когда в Кремле поймут, что бесполезно продвигаться по Украине, им придется переходить к дипломатии. Это дает нам козыри в дипломатических переговорах.

Хотелось бы, чтобы у Украины были возможности освободить все территории, включая Крым, но следует понимать, что при том, что украинцы - великая нация и имеет большие ВСУ, освобождение территорий, на которых укрепились русские, будут означать дополнительные потери наших людей.

И поэтому украинская дипломатия, подкрепленная успехами ВСУ, должна была бы заявлять, с одной стороны, о готовности Украины прекращать конфликт, а с другой - продолжать работу с западными партнерами по санкциям и дипломатической изоляции РФ до тех пор, пока Россия не уберется со всей территории Украины. Этот процесс на временной карте сложно отметить, потому что это зависит от успехов ВСУ и эффективности санкций, в результате которых РФ будет терять ресурсы и возможность удержать власть внутри страны.

К тому же, есть и психологический фактор, потому что Путину сложно согласиться с тем, что он ошибся в Украине и ему следует сделать шаг назад. Ведь он до сих пор руководит Россией именно потому, что в свое время создал себе имидж мачо, который борется с террористами внутри государства и врагами снаружи грубыми методами. А мирные переговоры с Украиной будут означать конец его правления, поэтому он всеми способами будет хвататься за власть.

Из-за этого не стоит исключать и угрозу ядерного удара. Мы можем просчитать целесообразность использования оружия массового уничтожения с военной, психологической точек зрения. Но мы не можем вычислить случай психопатологии Путина. И если военных преимуществ от применения ядерного оружия для РФ нет, потому что они не смогут одним-двумя ударами уничтожить большую часть боеспособных сил в Украине, ведь они рассредоточены по всей территории, и, соответственно, это не принесет России быстрой победы. Удар по Киеву с целью уничтожения центра управления тоже можно себе представить, но и это бесполезно, поскольку военные центры также не сосредоточены только в столице. Да и негативные последствия таких ударов будут значительно преобладать над теми достижениями, которые себе представляет Путин.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда

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война в Украине ядерный удар Владимир Путин ленд-лиз Александр Хара
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