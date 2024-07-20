Как куча "заслуженных" и "героических" начали работать на врага

Я давно говорю, что ситуация с наградами у нас ненормальная. Приравнивание различных предателей к реальным Героям Украины - абсурд.

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Борьба за символику - важна / фото: ОП

В общем, с этими званиями странная история, которая отражает в себе особенности появления и развития украинской государственности. От тупой кальки советских наград, до превращения во времена "развитого кучмизма" в инструмент подарков для "уважаемых людей", и до хаотической бессистемности после 2014 года.

Особенно же все обострила нынешняя большая война, когда куча "заслуженных" и "героических" начали работать на врага. Оставлять их государственными наградами Украины - глупость и обесценивание этих наград. Поэтому решение правильное. Хотя я бы в принципе пересмотрел всю систему и существенно ограничил бы возможности награждения званием Героя. Куча формальных "героев" из прошлого - это просто издевательство над украинской государственностью.

Ну и небольшое отступление, почему это важно.

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Начиная с 1991 года в Украине функционировал целый класс людей, которые профессионально "доказывали", что не надо искоренять колонизационное или "советское" наследие. Мол, это "не важно" и т.д.

Что делают эти люди, когда к ним приходят российские оккупанты? Правильно, переименовывают все улицы в честь эсеровских палачей, ставят на каждом углу ленинов со сталиными (конечно, освященных РПЦ), буквально выжигают все, что связано с Украиной.

Реорганизация символического пространства - это то, на что агрессор не боится тратить последние ресурсы. Ну а война с табличками на украинском языке - это вообще отдельная тема российской пропаганды. Поэтому все это важно. Но символическое пространство надо чистить самим. И государственные награды и звания - это очевидное направление.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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