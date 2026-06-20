Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Крым можно освободить без больших потерь: Свитан объяснил сценарий

Роман Свитан
20 июня 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таким образом, сейчас параллельно идут два процесса – деоккупации Крыма и сухопутного коридора средствами поражения.
Крым
Крым и война / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind: УНИАН

На фоне дискуссий о возможных сценариях деоккупации украинских территорий все чаще раздаются оценки разных военных и политических путей возвращения Крыма и Донбасса. Военный эксперт, летчик-инструктор запаса Роман Свитан для Главреда анализирует особенности обоих направлений, оценивает перспективы их увольнения и объясняет, как, по его мнению, ход войны связан с состоянием российской экономики и внутренней устойчивостью РФ. Публикуем ключевые тезисы автора на языке оригинала.

Российские войска реально выдавить из Крыма за полтора-два года. Это в десять раз легче, чем освободить Донбасс, пока существует Российская Федерация.

Дипломатическим путем можно только сдать свою территорию – подписать отказ от вооруженной борьбы и капитуляцию.

видео дня

Крым – оперативный котел, который зажат между Черным и Азовским морями. Вход-выход один – с севера, ну или с востока, через Тамань, но этот путь перерезается просто, даже дальними средствами поражения. Можно освободить Крым, не потеряв ни одной жизни наших военнослужащих.

С Донбассом все намного тяжелее: за ним 5 тысяч км российской территории. Потому выдавливать российские войска с Донбасса в лоб, наземными операциями, не получится – мы просто сотремся в ноль. Я донецкий, но как бы мне ни хотелось скорейшего освобождения моих краев, понимаю, что действовать лучше по-другому: сначала делать то, что легче, – освобождать Крым, потом подчищать сухопутный коридор до Азовского побережья и оттеснять оккупантов к Мариуполю, то есть с запада на восток, а дальше мы упремся в Донецкий кряж. Основная часть Донбасса расположена на Донецком кряже – это старые разрушенные горы с высотой 300-350 м над уровнем моря. Наступать вверх намного тяжелее, проще обороняться на высотах. Россияне это прекрасно понимают, почему они, в принципе, Донбасс и захватывали: чтобы с высот можно было контролировать сухопутный коридор.

Наземными операциями осуществить деоккупацию Донбасса невозможно: у нас просто не хватит ресурса – личного состава. Поэтому для деоккупации Донбасса нам нужно параллельно с освобождением Крыма уничтожать Российскую Федерацию как государство, то есть довести ее экономику до состояния самораспада, как это было сделано с Советским Союзом. Этот механизм уже запущен с августа 2025 года – уничтожение российской нефтянки.

Таким образом, сейчас параллельно идут два процесса – деоккупации Крыма и сухопутного коридора средствами поражения и развала российской государственности через уничтожение ее экономики. Только после начала развала РФ можно будет заниматься Донбассом. Оптимальный вариант – подождать, пока Россия полностью разрушится.

РФ – это 21 республика, которые входят в ее состав. 22-й республикой Москва попыталась вписать в свою конституцию Крым. Очевидно, Путин и компания не играли в "очко", потому не знают, что 22 – это уже перебор, проигрыш. 22-я республика Россию и развалит.

Так вот, РФ – это 21 республика и несколько десятков государственных образований разного уровня, начиная от Биробиджанской автономной республики и заканчивая некоторыми автономными областями. Все это начнет разваливаться, в основном – с Северного Кавказа. Когда начнется развал по примеру СССР, то есть самороспуск РФ, и разрушится российская государственность, российская армия просто разбежится. Потому что армия – это производное от государства: нет государства – нет армии. Именно в такое время и нужно будет освобождать Донбасс. Это займет три-четыре года.

Выходит, что освобождение Донбасса напрямую зависит от работы наших дальних средств поражения российской экономики. Оптимальный вариант – это выбивание нефтянки. В последнее время мы и видим уничтожение более десятка крупнейших НПЗ, удары по российскому нефтехиму, металлургии и энергетике, то есть всему тому, что висит на российской нефтегазовой отрасли. Все это дает 20% российского ВВП (это немало) и 2/3 валютных поступлений в РФ. Нефтянка горит сама, только спичку поднеси, потому можно "натуапсить" как минимум всю европейскую часть территории России. И тогда все просто-напросто развалится. Советский Союз тому подтверждение.

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Роман Свитан освобождение Крыма
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине "придётся уничтожить"

Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине "придётся уничтожить"

19:22Война
Число жертв быстро растет: Россия атакует Запорожье КАБами, что известно

Число жертв быстро растет: Россия атакует Запорожье КАБами, что известно

18:22Украина
Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши "Новой почтой" - появились фото

Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши "Новой почтой" - появились фото

17:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнее

Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнее

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 14 с

Китайский гороскоп на завтра, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

Китайский гороскоп на завтра, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

Последние новости

19:34

"Больше, чем клип": Green Grey представила последнюю видеоработу с участием "Дизеля"

19:32

Мощные удары по Москве: The Hill о кризисе среди союзников Путина

19:22

Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине "придётся уничтожить"

19:13

Давняя мечта наконец сбудется — три знака зодиака получат то, о чем мечтали

19:10

Как Крым можно освободить без больших потерь: Свитан объяснил сценариймнение

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
19:02

Гороскоп Таро на завтра 21 июня: Весам - изменить внешность, Девам - верить

18:36

Почему пиво в пакетах стало хитом: главная причина необычной формы розлива в СССР

18:36

Показал все: Рикки Мартин похвастался шикарной формой

18:35

Женщина заявила о домогательствах в поезде: полиция открыла уголовное производство

Реклама
18:29

Женщина забрала собаку из салона: необычная стрижка собаки стала хитомВидео

18:22

Число жертв быстро растет: Россия атакует Запорожье КАБами, что известно

18:20

О плесени можно забыть навсегда: простой метод работает прямо на глазахВидео

17:42

Мужчина потратил $17 тысяч на старый гараж и нашел внутри "сокровище"Видео

17:34

Мощные взрывы в Москве: появились снимки последствий прилетов по НПЗ

17:29

Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши "Новой почтой" - появились фото

17:22

Ошибка в разговоре: почему не стоит просить "залишити у спокої"

17:21

"Стратегическая ошибка": у Навроцкого жестко ответили на скандал с орденом Зеленского

17:12

"Гринч" возвращается: оскароносный фильм с Джимом Керри получит продолжение

17:01

Россия готовится к ракетным ударам, "Шахеды" уже в воздухе

16:42

Взрывы на оккупированных территориях: "Мадяр" о масштабных ударах по целям РФВидео

Реклама
16:39

Что делать с картофелем во время цветения — как повысить урожайность

16:21

Почему 21 июня нельзя вспоминать старые обиды: какой церковный праздник

16:19

Укусили: в деле умершей турецкой актрисы появились новые факты

16:08

"Никто из россиян не останется": ВСУ готовят оккупантам новый "Херсонский сценарий"

16:06

Чернобыль во время оккупации удивил ученых: что показали камеры

15:41

Мощные удары по мосту и оккупантам: Силы обороны атаковали россиян

15:35

Беременная Витвицкая вышла замуж за своего возлюбленного

15:33

Ошибка при уборке: почему некоторые старые вещи нельзя хранить в доме

15:30

Ракета полетит на 500 км: в Bloomberg узнали о новом оружии для Украины

15:28

Сколько украинцев выехали из Украины за границу — в Раде назвали точную цифру

15:18

Девушка избавилась от старой картины: через годы она появилась вновь

14:54

"Окно возможностей": в FT назвали единственный реалистический способ окончить войну

14:52

Чем отличается сливочное масло от маргарина: раскрыт главный секретВидео

14:51

Как ещё можно назвать Ирину на украинском языке: неожиданные и мягкие формы

14:16

Как долго собака помнит хозяина: ответ удивит многихВидео

14:04

Одна ошибка испортит вкус и аромат: как правильно сушить пряные травыВидео

14:00

Летнее солнцестояние 2026: что принесет самый длинный день года каждому знаку

13:55

Путин готовит "месть" за атаки на Крым: назван сценарий массированного удара по Украине

13:50

Молодой картофель очистится за 5 минут: простой способ удивил хозяек

13:49

Дрова для госучреждений по "схеме": раскрыта афера на 1,2 млн грнФото

Реклама
13:39

Китайский гороскоп на завтра, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

13:29

Враг почувствует на поле боя: разработаны экспериментальные средства борьбы с дронамиФото

13:18

У Зеленского отобрали орден не просто так: чем скандал с Польшей грозит УкраинеВидео

13:08

Почему нельзя мыть пол в праздник 21 июня: строгие приметы

12:55

В удаленном уголке планеты возводят "Черный ящик Земли": что он хранит

12:36

Выгодно ли выключать двигатель авто в пробке: несколько секунд решают всеВидео

12:26

Главные сплетники среди знаков зодиака: астрологи составили список

11:56

Эта награда не для Зеленского, а для народа: Портников - о скандале с полякамимнение

11:38

Новые условия вместо мира: в ISW назвали истинные намерения Кремля в войне

11:10

Вселенная выбрала фаворитов лета 2026: кому повезет больше всех

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять