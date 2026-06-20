Как Крым можно освободить без больших потерь: Свитан объяснил сценарий

Таким образом, сейчас параллельно идут два процесса – деоккупации Крыма и сухопутного коридора средствами поражения.

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Крым и война / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind: УНИАН

На фоне дискуссий о возможных сценариях деоккупации украинских территорий все чаще раздаются оценки разных военных и политических путей возвращения Крыма и Донбасса. Военный эксперт, летчик-инструктор запаса Роман Свитан для Главреда анализирует особенности обоих направлений, оценивает перспективы их увольнения и объясняет, как, по его мнению, ход войны связан с состоянием российской экономики и внутренней устойчивостью РФ. Публикуем ключевые тезисы автора на языке оригинала.

Российские войска реально выдавить из Крыма за полтора-два года. Это в десять раз легче, чем освободить Донбасс, пока существует Российская Федерация.

Дипломатическим путем можно только сдать свою территорию – подписать отказ от вооруженной борьбы и капитуляцию.

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Крым – оперативный котел, который зажат между Черным и Азовским морями. Вход-выход один – с севера, ну или с востока, через Тамань, но этот путь перерезается просто, даже дальними средствами поражения. Можно освободить Крым, не потеряв ни одной жизни наших военнослужащих.

С Донбассом все намного тяжелее: за ним 5 тысяч км российской территории. Потому выдавливать российские войска с Донбасса в лоб, наземными операциями, не получится – мы просто сотремся в ноль. Я донецкий, но как бы мне ни хотелось скорейшего освобождения моих краев, понимаю, что действовать лучше по-другому: сначала делать то, что легче, – освобождать Крым, потом подчищать сухопутный коридор до Азовского побережья и оттеснять оккупантов к Мариуполю, то есть с запада на восток, а дальше мы упремся в Донецкий кряж. Основная часть Донбасса расположена на Донецком кряже – это старые разрушенные горы с высотой 300-350 м над уровнем моря. Наступать вверх намного тяжелее, проще обороняться на высотах. Россияне это прекрасно понимают, почему они, в принципе, Донбасс и захватывали: чтобы с высот можно было контролировать сухопутный коридор.

Наземными операциями осуществить деоккупацию Донбасса невозможно: у нас просто не хватит ресурса – личного состава. Поэтому для деоккупации Донбасса нам нужно параллельно с освобождением Крыма уничтожать Российскую Федерацию как государство, то есть довести ее экономику до состояния самораспада, как это было сделано с Советским Союзом. Этот механизм уже запущен с августа 2025 года – уничтожение российской нефтянки.

Таким образом, сейчас параллельно идут два процесса – деоккупации Крыма и сухопутного коридора средствами поражения и развала российской государственности через уничтожение ее экономики. Только после начала развала РФ можно будет заниматься Донбассом. Оптимальный вариант – подождать, пока Россия полностью разрушится.

РФ – это 21 республика, которые входят в ее состав. 22-й республикой Москва попыталась вписать в свою конституцию Крым. Очевидно, Путин и компания не играли в "очко", потому не знают, что 22 – это уже перебор, проигрыш. 22-я республика Россию и развалит.

Так вот, РФ – это 21 республика и несколько десятков государственных образований разного уровня, начиная от Биробиджанской автономной республики и заканчивая некоторыми автономными областями. Все это начнет разваливаться, в основном – с Северного Кавказа. Когда начнется развал по примеру СССР, то есть самороспуск РФ, и разрушится российская государственность, российская армия просто разбежится. Потому что армия – это производное от государства: нет государства – нет армии. Именно в такое время и нужно будет освобождать Донбасс. Это займет три-четыре года.

Выходит, что освобождение Донбасса напрямую зависит от работы наших дальних средств поражения российской экономики. Оптимальный вариант – это выбивание нефтянки. В последнее время мы и видим уничтожение более десятка крупнейших НПЗ, удары по российскому нефтехиму, металлургии и энергетике, то есть всему тому, что висит на российской нефтегазовой отрасли. Все это дает 20% российского ВВП (это немало) и 2/3 валютных поступлений в РФ. Нефтянка горит сама, только спичку поднеси, потому можно "натуапсить" как минимум всю европейскую часть территории России. И тогда все просто-напросто развалится. Советский Союз тому подтверждение.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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