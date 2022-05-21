Как Кремль уже запихнул Украину в ЕС

Украина впоследствии может стать кандидатом №1 на вступление в ЕС / УНИАН

Принятие Украины в ЕС по ускоренной процедуре, подобно упрощенной процедуре принятия Швеции и Финляндии в НАТО, не состоится в июне или июле, как требует того правящая партия - Украина получит лишь статус "кандидата №1".

Впрочем, получение кандидатства вместо членства и впрямь будет успехом, а не причиной для грусти. Украину просто не могут принять в ЕС раньше 2024 г. по объективным причинам.

Для вступления в ЕС нужно соответствовать двум базовым условиям-иметь минимально свободную рыночную экономику и максимально устоявшуюся демократическую политическую систему. Измеряется это сотнями параметров, содержавшихся в том опроснике, который правительство Украины недавно передало ЕС. Но относительно устойчивой демократии есть такой устойчивый показатель, как смена правящей партии путем выборов на протяжении двух избирательных циклов. Это самый важный показатель, хотя его и не имеет в опроснике, именно из-за его очевидной важности.

Как это работает можно рассмотреть на примере Грузии и Турции, которые давно хотят в ЕС, а их не принимают.

В том, что Грузия до сих пор не в ЕС, виновата лишь партия "Грузинская мечта". Не столько тем, что осенью 2020 г. сфальсифицировала результаты выборов в парламент, как тем, что осталась правящей партией на третий срок с 2012 г. Формально ничего ужасного в этом не имеет, ее оппонентка партия "Единое национальное движение" (Саакашвили) два срока, с 2004 по 2012 г., была правящей. В 2012 г. она проиграла выборы и без проблем передала "Грузинской мечте" ключи от государственного аппарата. Первая смена правящей партии состоялась, но вторая никак не произойдет и пока она не произойдет, то нельзя говорить, что в Грузии устоявшаяся демократия и принимать ее к ЕС. Исходя из того, что "Грузинская мечта" и в 2024 г. не собирается уходить от власти, то Грузию и после выборов 2024 г. не примут в ЕС. Это безотносительно тех интрижек, которые имеет "Грузинская мечта" с Кремлем, и всего прочего.

Наличие многопартийности и двух таких сеансов смены правящей партии, чаще чем раз в 100 или 200 лет, формальный, но надежный показатель, что в стране устоявшаяся демократия и соответствующая политическая культура. Это показатель того, что социум функционирует как саморегулирующаяся система и это правило признают даже потенциальные авторитаристы и фанаты "сильной руки".

Читайте такжеЛюди из стали и трусость Германии: почему Украина должна выстоять в войне с РоссиейДля осуществления таких переходов власти не нужны революционные Майданы как в Украине, или вмешательство армии, как в Турции. Большинство населения может ошибаться с выбором тех, кто обещает социальный прогресс, а на самом деле проталкивает регресс, но оно имеет возможность на следующих выборах исправить свою ошибку. Ошибаться может не только меньшинство, но и большинство.

Несколько государств бывшего соцлагеря – Польша, Восточная Германия, Чехословакия и даже Китай, имели формально многопартийную систему. Но у власти у них 45-50 лет, в Китае до сих пор, одна и та же партия. Это является стопроцентным основанием для определения их как автократий, независимо от того, что они повествовали и повествуют о себе. В СССР не было даже такой причудливой многопартийности. В РФ такая химера есть, но демократии как не было, так и нет, несмотря на все трюки с изменениями названий для правящей партии и ротацию Путина на Медведева и обратно к Путину.

У Турции со вступлением в ЕС по этому показателю другая проблема. В ее политической системе рядом с парламентом и президентом почти сто лет существовал такой политический институт как армия с правом вето на их решение. В 1960, 1971, 1980 и 1997 гг. армия такое вето накладывала. В трех случаях разгоняла и меняла кадровый состав в обоих этих политических институтах и СМИ назвали это военными переворотами. В 1997 г. до полноценного переворота не дошло, армия лишь заставила премьер-министра изменить законодательство, удалив из него положения, которые способствовали исламистам. В 2013 г. генералов, которые это делали, осудили. Неудачный переворот 2016 г., в котором частично приняла участие армия, отчасти считается попыткой нового реванша и наступления исламистов из движения Фетхуллаха Гюлена. Причастность Кремля к этому, который с осени 2015 г. прилагал безумные усилия для отставки Эрдогана, тоже очевидна.

В политической системе Турции армия почти сто лет выполняла функцию стороннего надзирателя, который следил, чтобы социальная эволюция шла в правильном направлении. Такая система несколько похожа на конституционные монархии Европы, где король следит, чтобы все было демократично. Но в большинстве стран ЕС, а также в Великобритании, Норвегии и Исландии, демократия функционирует как саморегулирующаяся система и более 70 лет не требует постороннего вмешательства ни армии, ни короля. Единственный случай, – путч франкистов в Испании 1981 г., остановлен королем Хуаном Карлосом, который в июне 2014 г. уволился с этой должности. В странах Европы, где должности короля нет, эту функцию выполняют президенты как гаранты конституции. Исключение - Франция, где все сложно.

Читайте такжеДо капитуляции еще далеко: как Запад хочет заставить Украину подписать "шаткий мир" с РоссиейТурция, где армия была чем-то вроде "ведущей и управляющей партии" не укладывалась в европейские модели, несмотря на то, что правящие партии и президенты регулярно менялись. Это было самой главной причиной, почему ее отказывали во вступлении в ЕС. Неудачный военный переворот 2016 г. и реформа политической системы, апробированная в Турции в июле 2018 г. на парламентских и президентских выборах, кладут конец этой традиции. Реформа Эрдогана по трансформации Турции в президентско-парламентскую республику, подобную Франции и США, – это большой шаг в сторону устойчивой демократии и к вступлению в ЕС. Впрочем, нужно лет десять, чтобы убедиться, что все идет по плану.

Российские политологи и политологини, даже те, которые считают себя чистыми учеными и оппозиционерами автократии в РФ, на основании этой реформы относят Турцию к числу автократий и наделяют Эрдогана титулом "султан". Россиян понять можно, им очень хочется, чтобы автократий в мире было побольше и РФ и сами они не выглядели одиночным и хищным архаизмом из империй планеты-динозавров. Поэтому и прибегают к таким фейковых спецопераций в науке, но забывают, что их оружие можно обратить против них самих.

У Украины своя история. Отсчет формирования устоявшейся демократии можно было бы вести от революционной волны 2004 г., после которой весной 2010 г. произошла первая смена власти на уровне президента и парламента. Впрочем, изменение в парламенте в 2010 г. состоялась через обман и предательство "Блока Литвина", что уже было нехорошо. Парламентские выборы 2012 г., прошедшие не без серьезных нарушений, привели к власти блок регионалов и коммунистов. Через год узурпация власти регионалами и угрозы установления ими авторитарного режима и российской оккупации привели осенью 2013 г. до второй революционной волны. В Украине народ и революционеры с необходимостью дважды выполнили функцию прогрессора, которую в Турции длительное время выполняла армия и ее офицерский корпус.

Вследствие этого от президентских и парламентских выборов 2014 г. начался новый отсчет цикла из двух изменений, прохождение которых позволит сказать: в Украине стала демократия. В отличие от Грузии, где коалиция Саакашвили была правящей 8 лет, в Украине этот процесс пока идет в более быстром темпе,. В 2019 г. сменился без проблем не только президент, но и правящая партия. Коалиция "Блок Порошенко" и "Народный фронт" даже согласилась ускорить на два месяца парламентские выборы по требованию Зеленского. Итак, первый сеанс изменения состоялся и если осенью 2023 г. партия "Слуги народа" так же пойдет и без проблем, то с 2024 г. можно ожидать скорого вступления Украины в ЕС. Изменится на выборах весной 2024 г. президент или нет, не будет иметь существенного значения, поскольку Украина по Конституции является парламентско-президентской республикой.

Украинцы имели хороший шанс вступить в ЕС вскоре после парламентских выборов 2012 г., если бы "прокатили" на них регионалов. После мошенничества весной 2010 г. с "Блоком Литвина" регионалы были правящей партией и их проигрыш на выборах 2012 г. означал бы, что власти дважды изменилась и двери в ЕС открыты. Но у части людей не хватило на это ума, части было безразлично, а часть говорила "мы люди маленькие, нас не спрашивают", несмотря на то, что выборы это и есть такой опрос. Поэтому следует обижаться на самих себя, а не на союзников, которые чего-то быстро не дают и в ЕС или в НАТО ускоренным темпом не принимают. Если на седьмой год войны только 52% украинцев летом 2021 г. поддерживали вступление в НАТО, а в конце года более 60% из-за разговоров о концентрации российских войск и возможном их вторжении, то какие претензии к НАТО или ЕС?

Следует заметить, что вторжением 24 февраля Кремль фактически запихнул Украину в ЕС, то есть сделал то, против чего шумно выступал все время. Около 4 млн. украинцев переехали в ЕС в качестве беженцев и ментально европейцы уже окончательно воспринимают нас как своих, несмотря на уклонение отдельных политиков. После 24 февраля состоялось ментальное слияние Украины и ЕС, с 16 марта слияние энергетических систем, а 19 мая в год отменены ввозные пошлины на ряд товаров из нашей страны. Украина де-факто уже в ЕС, а с 2024 г. будет там и де-юре.

Если Кремль имел целью не допустить этого, то он уже окончательно достиг обратного. Поэтому, очевидно, его целью было не удержать украинцев от вступления в ЕС, а захватить нашу страну и превратить ее в сплошное поле для экспорта зерновых, а население городов депортировать в РФ, чтобы закрыть там демографические дыры.