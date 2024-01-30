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Как Кремль пытается заткнуть рот россиянам

Игорь Эйдман
30 января 2024, 19:10
Наша уступчивость даёт Кремлю иллюзию, что с помощью репрессий он может заставить играть по своим правилам.
Как Кремль пытается заткнуть рот россиянам
Кремль / колаж: Главред, фото: defence-ua.com, pexels.com

Нельзя уступать насилию.

Госдума одобрила в первом чтении закон о конфискации личной собственности за фейки о российской армии и по другим политическим статьям.

Думаю, что одна из целей этой репрессивной меры - припугнуть эмигрантов. Посадить нас они не могут, так грозят отобрать собственность на родине. Таким образом они пытаются заткнуть нам рот - рассчитывают, что кто-то испугается и замолчит.

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Боюсь, что мы сами дали основание для таких планов.

Некоторые эмигранты, как раз испугавшись потери российской собственности, лепят плашку иноагентов на любое своё слово в сети. Глядя на это, российские власти, видимо, решили, что нащупали болевую точку эмиграции - её активы в России. На неё и решили давить.

Это как с обычными бандитами-рэкетирами. Стоит вам показать слабость, пойти на уступки - они будут прогибать всё ниже, требовать всё больше: испугались за ваши квартирки в Москве, налепили плашки иноагентов, так теперь вообще заткнитесь о войне, иначе всё равно отберем их по делу о фейках.

Наша уступчивость даёт Кремлю иллюзию, что с помощью репрессий он может заставить играть по своим правилам, а значит репрессии эффективны, их надо продолжать и усиливать.

PS. Сам я тоже "иноагент", но плашку не леплю. Тех, кто остался в России и вынужден лепить такие плашки, понять ещё можно, но эмигрантов, делающих это, не понимаю.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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Игорь Эйдман Россия война России и Украины
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