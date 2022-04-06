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Как когда-то довозрождалась нацистская Германия, так довоюется и Россия

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист

6 апреля 2022, 08:32

Если оставить Россию не расчлененной на множество удельных княжеств, все повторится вновь и вновь.

Российскую власть непременно ждет аналог Нюрнберга
Среднестатистический россиянин гордится самим фактом погружения Украины в кошмар / Reuters

Такое немыслимо себе представить: как мучают и насилуют твоего ребенка, чтобы потом – истерзанного и полуобморочного – застрелить в затылок, вырезав на маленькой спинке кровавую свастику. А потом подходят к тебе, дыша перегаром и изрыгая что-то на зоновской фене вперемешку с матом, который ты не понимаешь, да и не способен понять, потому что ты уже ничего не чувствуешь, а только просишь, чтобы все это скорее закончилось. Вы ведь хотите этого, уроды? – так сделайте! И эти двуногие твари – пьяные и развеселые – исполняют твою просьбу под озорную присказку "Можем повторить!".

Вспышка – и все заканчивается. Как закончилась 24 февраля мирная жизнь, простая и повседневная, когда плешивая морда явилась на экранах и объявила даже не войну, потому что в войне надо обязательно обозначить врага и основные цели. А тут – спецоперация, проводимая непонятно, против кого. Против каких-то нацистов, которых нет и никогда не было. Которые были изгнаны в 44-м и с тех пор не появлялись.

А потом были обстрелы. Одни родственники погибли, другие успели бежать, а вам не посчастливилось. На вас этот гибрид обрушился всей своей тяжестью с бесчеловечным ужасом. Но теперь все закончилось, и ваши изуродованные тела выносят из подвалов, чтобы предъявить мировой общественности, задающей один единственный вопрос: "Кем надо быть, чтобы сделать такое?"

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А ответ простой: надо быть необразованным дикарем "великой империи". Великой до того, что из деревни Сплюевка есть только два выхода: либо на кладбище с перепоя, либо – в армию, за трофеями. Потому что в родном селе нет ни работы, ни перспектив. А в армии – паек и одежда, приключения и убийства. Повезет – вернешься с награбленным: гордый и мужественный. Не повезет – так ведь "судьба – индейка, а жизнь – копейка". Издревле так было, а глубинный народ никогда из IX века и не вылезал. Так и жил под спудом сермяжных зоновских понятий, зарастая мхом да шерстью. А те, кто выбрался – те уже высоко, их не достанешь. Они в костюмах от Бриони, нюхают белую заморскую пыль, срут в золотые унитазы и хлопают по звонким задницам дорогих инстасамок. Твое же дело – маленькое: пробороздить назначенную врагом страну, изнасиловать побольше девок и убить побольше мужиков, да награбить пожирнее – чтобы потом, сидя за пьяным столом в Сплюевке, было что вспомнить и чем похвастаться. Ибо это – самое яркое, что было в твоей чудовищной жизни. Вся страна так живет, ничего страшного, а ты хотя бы по чужому лабазу погулял – красавчег!

Глубина антропологической катастрофы еще и в том, что вся империя приветствует тебя, как героя – невзирая на результат. Если ты убил, изнасиловал и умудрился вернуться – молодец! А если тебя привезли в деревянном ящике – то вообще кормилец! Не посрамил память воинственных пращуров. Теперь за тебя дохлого Путин семь лямов отстегнет. Не зря растили, не зря кормили, не зря в армию выпихивали, чтоб не спился. Теперь есть кем гордиться и будет что потратить. Может, квартиру в Подмосковье купим? – хоть шанс пожить появится… Но это с точки зрения сплюевской родни – такой же темной и глубинной, как и ты сам.

А среднестатистический россиянин просто ходит и гордится самим фактом погружения Украины в средневековый кошмар: "Что, доигрались, бандеровцы? А ведь вас предупреждали: не бесите русского медведя. Задерет – и фамилии не спросит. Пусть весь мир видит, что не надо нас бесить. Только бояться и уважать, молчать и с ужасом наблюдать за нашим восстанием с мохнатых колен!"

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Но, как когда-то довозрождалась нацистская Германия – так довоюется и маньяк "русского мира". И непременно будет аналог Нюрнберга, где на скамью подсудимых будут усажены все причастные, дожившие до этого дня. И, возможно, стоя перед виселицей, истеричный Володин будет умолять не вешать его за шею, потому что "случившееся – срежиссированная постановка. Спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Наша страна дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН. Но Британия заблокировала их проведение. Цель одна – дискредитировать Россию!" И палач внимательно выслушает эту тираду, после чего хруст позвонков унесет эту орущую тушку в историю.

А вслед за ней затрясет лапками перепуганный фашистский пупс Медведев: "Ситуация в Буче – пример фейка, вызревшего в циничном воображении украинской пропаганды! Наша цель – построение открытой Евразии от Лиссабона до Владивостока, в том числе для спокойствия самих украинцев!" И после этих слов палач умелым движением отправляет дрожащую тварь туда же, в Преисподнюю.

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И, наконец, Риббентроп Всея Руси, поправляя очки на лошадиной морде, в последний раз взоржет на постаменте: "Фейковая атака была предпринята в городе Буча после того, как оттуда вышли российские военнослужащие. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители". Хрясь! – и нет лошадиной морды. Отправилась за остальными всадниками путинского апокалипсиса.

Но с бонзами – более-менее понятно. А что делать с многомиллионной массой расчеловеченных белковых организмов, которые непременно взвоют: одни – про фейки, другие – про "мы не знали"? Которые будут выпучивать глаза, как когда-то немцы в 45-м, и исступленно доказывать, что "это не мы, это Путин с Лавровым, это Патрушев с Нарышкиным и Шойгу с Герасимовым". И над этой воющей биомассой будут размахивать новеньким бело-сине белым флагом Невзоровы и Яковенки, Фейгины и Латынины, требуя нового шанса и окорочков в обмен на ядерное оружие.

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Запад можно понять: он не нанимался нянькой у шариковщины, заселившей 1/7 часть суши. Для него гораздо проще разоружить этих людоедов, признать новую тряпочку флагом обновленного государства и, запретив дикарям создавать свою армию, распустить по региональным Сплюевкам, обнеся территорию бетонным забором.

Но история подсказывает, что этим дело не закончится. Потому что мания величия не исчезает бесследно. И, если оставить эту территорию не расчлененной на множество удельных княжеств – все повторится вновь и вновь.

Когда-то из Афганистана в Россию бодрым караваном вернулась борзая солдатня, быстро сколотившая банды, ставшие основой разгула "лихих 90-х". И можно с ужасом представить, какими кровавыми вихрями вернутся в одичавшую империю Харьков и Гостомель, Буча и Мариуполь…

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист, для Sotnik-TV

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