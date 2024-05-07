Как Китай собрался "закончить" войну России в Украине

Китай будет участвовать в "саммите мира" в Швейцарии в июне.

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Путин, Си Цзиньпин, Украина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com

Си Цзиньпин в Европе. Сейчас начало мая. В марте широко прозвучало сообщение о том, что крупные китайские банки следуют требованиям 12-го пакета санкций Евросоюза и резко ограничивают транзакции с Россией для фирм, покупающих оборудование, усложняют проверку транзакций. С марта 2023 к марту 2024 поставка автотраспорта из Китая в Россию - легковых машин, грузовиков, тракторов и др. - сократилась на 20%.

Блинкен в апреле приезжал в Китай, сейчас с Си встретятся Макрон и Шольц. В отношении российско-украинской войны позиция Китая не изменится, она формулируется так: "нам нужен не победитель в этой войне, а мир".

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Поскольку Китай уже не поставляет России вооружений, военной техники и следит за выполнением норм о товарах двойного назначения, но тем не менее за всем не уследишь, много мелких транзакций, по итогам поездки Си Цзиньпин даст указание следить плотнее, это то минимальное, что он может сделать, чтобы развивать отношения с Евросоюзом.

Китай будет продолжать покупать сырье в России и наращивать поставки потребительских товаров, не подпадающих под санкции.

Китай будет участвовать в "саммите мира" в Швейцарии в июне. Но, разумеется, не будет оказывать никакого давления на Россию, направленного на окончание войны.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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