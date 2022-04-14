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Как Китай может заставить Россию работать за еду

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

14 апреля 2022, 06:28

РФ превратилась в наемного работника на китайской "шахте". И уже директору этой шахты, господину Си, решать, сколько заплатить "наемному работнику".

Си Цзиньпин и Владимир Путин
Россию ждет "медвежий угол" возле Китая / GettyImages

Россия с 70-х годов прошлого века создала для себя механизм вечной сырьевой ренты в виде поставок в Европу нефти и газа.

На данной платформе созрело условное благополучие времен застоя, нефтепровод "Дружба" и газопровод из Уренгоя амортизировали крах СССР и позволили пережить кризис 90-х.

Нефть и газ стали основой экономического взлета РФ в начале 2000-х.

Сейчас мало кто помнит, но США активно блокировали строительство советских продуктопроводов, оказывая активное давление на политические элиты ФРГ. Сперва, строительство нефтепровода удалось заблокировать, но затем Бонн все же принял решение в пользу СССР.

В руках РФ, нефтепровод и газопровод превратились в безлимитную валютную карту московской политической надстройки.

Сейчас данная модель аннигилируется. Путин практически обнулил 50-летнюю схему по выкачке богатств Запада в обмен на российское сырье.

Все эти годы РФ занимала доминирующее положение на европейском рынке углеводородов с удельным весом до 40%.

Монополия - возможность получения монопольно высоких цен. И Россия показала как данная схема работает, устроив "фиаско рынка" с помощью искусственного дефицита на спотовом рынке осенью прошлого года.

Читайте такжеСтервятник в ожидании: какую игру в отношении России ведет КитайНо теперь Россию ждет "медвежий угол" возле Китая и новая концепция продажи газа - монопсония, когда есть только один покупатель и он диктует монопольно низкие цены.

Монопсония будет заточена на получение максимальной прибыли покупателем, в данном случае - Китаем. Описывая монопсонию, экономисты часто приводят в качестве примера рынок труда в шахтерском городке, где есть только одна шахта и больше негде работать.

В сегодняшней китайской нефтегазовой монопсонии, РФ превратилась в наемного работника на китайской "шахте". И уже директору этой шахты, господину Си, решать, сколько заплатить "наемному работнику". Или просто заставить "его" работать за "еду".

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