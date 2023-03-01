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Как Китай будет доедать Россию

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

1 марта 2023, 06:09
Некоторые регионы могут отойти Китаю как ранее потерянные территории, от которых Пекин никогда не отказывался.
Китай, Си Цзиньпин
Китай, Си Цзиньпин / https://ua.depositphotos.com/

Стратегия Китая подразумевает сохранение иллюзии суверенности России – "государства" и территории, которое окажется под максимальным влиянием и доминированием китайской политики, экономики и ее международной повестки дня.

Если произойдет распад России, который предусматривает отделение субъектов от федерального центра, Китай может проявить политическую волю. Пекин может поддержать создание и формирование дружественных независимых государств у своих границ. Например, Приамурскую Федерацию или Дальневосточную Республику. Впрочем, на некоторых территориях китайская армия может провести работу по стабилизации ситуации, недопущению вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф. Возможно и силовое вмешательство там, где Пекин увидит формирование антикитайских режимов.

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Не исключаю, что некоторые регионы отойдут Китаю как ранее потерянные территории, от которых Пекин никогда не отказывался, даже несмотря на соглашения о мире и границах. Китай помнит, что прошлое столетие началось с интервенции России в Манчжурию.

Китай ничего не забыл – северные варвары остаются северными варварами. Будут ли варвары субъектами, зависит от способности Москвы контролировать безопасность на местах. Когда ослабление федерального центра станет угрозой безопасности Китая, Пекин предпримет усилия, чтобы установить свой контроль над территориями или создаст для этого режимы.

Рассуждения о точке суперхрупкости России с позиции сроков лишены смысла. Точка потрясения может быть достигнута в любой момент, триггером может стать то или иное событие.

Это может произойти в течение 2 или 5 лет. Развал России может произойти как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Как только центр перестанет контролировать регионы, возникнут конфликты, которые невозможно будет урегулировать путем договора между Кремлем и региональными элитами. Регионы поймут, что они способны вести самостоятельную игру и начнется расползание России на независимые государства.

Процесс распада не остановится на субъектах РФ. Скорее всего, мы увидим, как произойдет их дробление на разнообразные анклавы, которые будут контролироваться частными военными компаниями или корпорациями, ранее создавшими ЧВК.

Виталий Кулик, эксклюзивно для Главреда

Виталий Кулик новости Китая
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