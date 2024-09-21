Как Киев сменяет "формулу мира" "планом победы"

Летнее наступление РФ в августе-сентябре привело к тому, что украинцы закрепились в Курской области и разносят арсеналы беспилотниками.

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Фейерверк в Тихорецке / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Украинские беспилотники разнесли уже второй большой арсенал, первый в Торопце в Тверской области, а сейчас - в Тихорецке (Краснодарский край). Киев убедительно демонстрирует, что если украинцы получат ракеты, то возможности Кремля вести наступательные действия сильно сократятся.

Меж тем все съехались в Нью-Йорк, где 22-24 сентября Генассамблея ООН. Зеленский встречается там со всеми: вместо "украинской формулы мира" он выдвигает другой концепт: "формула победы".

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Поскольку никаких опций окончания войны через переговоры не видно, и второй "саммит мира" проводить нет смысла, Киев энергично меняет дипломатическую рамку на первую половину 2025 года: все сфокусировалось на согласовании ударов по "международно признанной российской территории".

Летнее наступление РФ в августе-сентябре привело к тому, что украинцы закрепились в Курской области и разносят арсеналы беспилотниками.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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