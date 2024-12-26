Как катастрофа с самолетом в Казахстане станет проблемой для Путина

Согласно мгновенно запущенной в росмедиа версии, подлетавший к Грозному рейс был перенаправлен в Махачкалу из-за "ухудшения погоды".

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Путин и катастрофа в Казахстане / Коллаж: Главред, фото Википедия, kremlin.ru

Инцидент с азербайджанским самолётом обрастает новыми подробностями и может стать проблемой для Путина и/или Кадырова.Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал день рождения, ему исполнилось 63 года.

Сегодня утром он направился в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств СНГ.

Однако во время полёта он получил информацию о крушении самолёта Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный, но оказавшегося в районе города Актау (Казахстан). Алиев принял решение вернуться в Баку, создал комиссию по расследованию инцидента и заявил, что есть разные версии, но стоит дождаться итогов расследования.

видео дня

Согласно мгновенно запущенной в росмедиа версии, подлетавший к Грозному рейс был перенаправлен в Махачкалу из-за "ухудшения погоды". Но в Махачкале оказался туман, поэтому самолёт отправили в Актау. В процессе этого перелёта он якобы столкнулся с птицами, получил повреждения и во время захода на посадку разбился.

38 погибших из 67 находившихся на борту.

Расстояние Баку – Грозный – порядка 460 км с учётом манёвров. От Грозного до Махачкалы – порядка 120 км. Т.е., всё очень близко. В момент принятия решения о "перенаправлении" наверняка должно было быть известно, что в Махачкале туман.

Расстояние от Махачкалы до Баку лишь на 30 км больше, чем до Актау. В сети уже полно вопросов: зачем было лететь через море на региональный аэродром в другую страну, если можно было вернуться в современный аэропорт Баку, где весь сервис, в т.ч. – реагирование на инциденты, на качественно ином уровне?

Возможные ответы содержатся в видео из салона самолёта, а потом обзор обшивки с повреждениями. Характерные повреждения обшивки очень похожи на результат обстрела самолёта из какой-то системы ПВО. И получены эти повреждения были над территорией России, над Чечнёй или Дагестаном.

Как только данное видео завирусилось по сети, через неофициальные росканалы начали активно вбрасывать версию о якобы атаке самолёта "украинским БПЛА". Даже интересно, что это за БПЛА такой может быть, какие поражающие системы он может нести?

Косвенное подтверждение версии с обстрелом ПВО: Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный (!) и Махачкалу (!) до завершения расследования причин крушения самолета.

Если причина – плохая погода и птицы – то зачем приостанавливать полёты?

Выглядит так, что самолёт пытались отправить в Махачкалу, а потом в Актау подальше от лишних глаз. И если бы он сел нормально, всё удалось бы замять. В Баку даже в случае успешной посадки утаить обстрел самолёта российской ПВО было бы гораздо сложнее, наверняка произошли бы утечки.

Азербайджанское издание "Хаккын.аз" (максимально лояльное власти) уже разместило видео из салона летящего самолёта, с подводкой, что возможно это повреждения от осколков и женщина ранена в ногу.

Теперь всё зависит от того, как воспримет инцидент президент Азербайджана. Судя по том, как уже подаётся информация, есть как минимум негласное разрешение не скрывать истинную причину.

А самая вероятная причина – это работа ПВО, переданная для защиты Кадырова. Сразу же возникает вопрос, а если бы российское ПВО сработало по другому самолёту, например, по президентскому борту Алиева?

По состоянию на сейчас Кадыров сухо выразил соболезнования…

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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