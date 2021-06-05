Как карантин покалечил украинский шоу-бизнес

Концерты могут превратиться в очень дорогое элитное развлечение / пресс-служба Caribbean Club

Карантин и пандемия коронавируса существенно повлияли на жизнь украинских артистов. Впрочем, они повлияли на всех людей, но на сферу культуры влияние было особенно сильно, поскольку она питается массовыми мероприятиями.

У нас эта ситуация усугубилась следующей особенностью. Если артисты на Западе получают свой основной доход от роялти, от продажи прав: каждый "пук", где используется две-три ноты из их песен, приносит им ежесекундный доход, то в Украине все доходы артистов – от корпоративов и концертов. Да, у нас началось некое движение в направлении внедрения западного опыта, но на нашем веку это вряд ли выйдет на европейский и американский уровень.

Карантин и связанные с ним ограничения рубанули, в первую очередь, артистов второго и третьего эшелона, часть которых попросту прекратили свое существование: как творческие единицы они еще есть, но как люди, продуцирующие в медиа свое творчество – исчезли.

Самый яркий пример – Саша Таб, яркий персонаж, татуированный чувачок, участник группы Сальто назад, участвовавший в проекте Голос країни. В период карантина он начал работать таксистом и, по-моему, до сих пор таксует. Есть и другие артисты, которые были вынуждены начать заниматься другим делом, чтобы прокормить свои семьи.

Это нормально, ведь, наверняка, человек, который держал маленький ресторанчик где-нибудь в Житомирской области и вынужден был закрыться из-за карантина, тоже чем-то иным начал зарабатывать на жизнь.

Во что это выльется в дальнейшем, сказать сложно, потому что мы не знаем, что будет через год и даже завтра. А через год вся планета может кардинально измениться в социокультурном и экономическом планах. Могу лишь сказать, что все происходящее в мировом и украинском шоу-бизнесе приведет к иной форме его существования. Творчество и музыка останутся, но форма передачи этой информации будет абсолютно другой.

Например, те же концерты, скорее всего, будут происходить в совершенно иной форме, о которой мы сейчас даже не догадываемся. Мы едва ли вернемся к прежнему их формату, уже никогда не будет так, как было раньше. Это не плохо – это просто будет по-другому.

Онлайн-концерты, которые стали популярны во время карантина, безусловно, имеют право на жизнь. Но во время действия карантинных ограничений все ринулись в онлайн и просто всё засрали своими прямыми эфирами, проектами, ютуб-концертами. Народ пресытился и отфильтровал самое лучшее.

Мое мнение по поводу онлайн-концертов неизменно: они не дают того эмоционального продукта, который покупает зритель, приобретая билет на выступление артиста. При всех преференциях он не может этого сделать.

Может быть, в будущем, когда умрет последний человек, помнящий, что такое оффлайн-концерт, такой формат выступлений будет приносить какие-то доходы.

Сейчас можно лишь технически усовершенствовать выступления, чтобы камеры были повсюду: на гитаре, на ухе, на шляпе артиста, чтобы мы видели все, даже как капелька пота стекает с лица артиста, чтобы можно было выбрать одну из миллиона камер и с любого ракурса посмотреть концерт. Но это очень дорогая история и очень дорогое удовольствие, которое должно окупаться многомиллионными посещениями этого концерта. Такое тоже будет, к этому просто нужно прийти.

Оффлайн-концерты и в будущем сохранятся, просто, вероятно, стоить они будут намного дороже. Это может стать элитным развлечением, доступным не всем. Расслоение общества, которое сейчас происходит в мире, показывает, что коронакризис ведет к тому, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Оффлайн-развлечения и оффлайн-общение, похоже, будут очень ценными, их себе позволить смогут только избранные люди. Основная масса будет заказывать пиццу и смотреть концерты онлайн, а избранные будут пить чай в "Велюре" и ходить на оффлайн-выступления артистов. Все идет к этому. И как бы коронавирус ни был тем толчком, призванным ускорить все эти процессы…

Денис Путинцев, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany, специально для Главреда