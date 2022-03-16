Как изменились цели и задачи России относительно Украины

Россияне не отказались от идеи захвата Киева и не снимут блокаду Чернигова, Харькова и Сум / facebook.com/MNS.GOV.UA

Вооруженные силы Украины считают, что Россия сосредоточила основные силы на ведении боевых действий на Донбассе.

Из этого следует несколько выводов.

По ходу войны редактируются политические ее цели. Теперь программой минимум РФ будет расширение ОРДЛО. Можно спрогнозировать, что и в переговорах с Украиной признание ху...овообразований будет основным требованием, поскольку ни с денационализацией, ни с демилитаризацией явно не получается.

Делать какие-либо выводы о требовании нейтральности Украины рано. Здесь сигналы довольно смешанные.

Это не значит, что россияне отказались от идеи захвата Киева и снимут блокаду Чернигова, Харькова и Сум. Здесь они будут пробовать и маневрировать, и окапываться для того, чтобы создавать угрозу и не дать нам маневрировать резервами. К сожалению, продолжатся карательные авиационные и артиллерийские удары и акты мести и запугивания.

Очевидно, частью операции на Донбассе будет также попытка создать стабильный сухопутный коридор между Донбассом и Крымом и удерживать территории, необходимые для поставки воды в Крым.

Вместе с тем, даже нынешняя переходная ситуация дает возможность сделать и более широкие выводы.

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Россия неспособна вести одновременно более одной масштабной военной операции. Возникает сомнение в способности России вести наступательные военные операции. Возникает сомнение в способности России вести затяжные военные кампании.

Россия обладает определенными эффективными военными технологиями и системами вооружений. Вместе с тем, эффективность их использования на поле боя ограничена низким уровнем военного планирования, низким уровнем способности экономики восстанавливать боевые системы, зашкаливающим уровнем коррупции во всех органах управления, и как следствие – низким уровнем морали и боевого слаживания в войсках. Кроме того, в мире достаточно военно-технических решений для нейтрализации самых эффективных российских вооружений и даже численного превосходства русского войска.

Вполне хрестоматийно выглядит ситуация с системой принятия решений высшим политическим руководством России, которое из-за авторитарности и коррупции лишено адекватной информации о положении в России и мире.

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Следующие три-шесть месяцев будет решаться судьба российской экономики. По худшим сценариям российское государство может потерять управляемость и жизнеспособность. По лучшим сценариям, Россия будет переживать политический, экономический, финансовый и технологический кризис, который отбросит ее в развитии на 15-30 лет.

В перспективе одного года Россия вне тематики ядерного оружия потеряет сколь-нибудь заметное влияние на мировые процессы.

Богдан Яременко, народный депутат Украины, дипломат