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Как избежать краха энергетики?

Александр Кочетков
5 июня 2024, 06:02
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Нам нужны ответственные стратегические прозрачные решения, которые понимает и поддерживает украинское общество.
Как избежать краха энергетики?
Каким образом деньги от повышения тарифов пойдут на восстановление энергетики? / Фото: kiev.api-2.maplos.com

Считаю, что намерение повысить тарифы за электроэнергию - это неприкрытая диверсия против Украины. И если бы у нас была действительно независимая СБУ, то она должна была бы расследовать такие действия по статье "государственная измена". И не важно, это злонамеренное намерение или обычная глупость.

Объясняю, почему.

1. Наши международные партнеры целевым образом выделяют средства на поддержку и восстановление нашей энергетики. И это значительные деньги - сотни миллионов долларов. Как они использовались? Где отчет нашего правительства и энергетических монополий?

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2. Каким образом деньги от повышения тарифов пойдут на восстановление энергетики? Есть обоснованные подозрения, что никаким. Где прозрачная схема использования тарифных денег, кто персонально отвечает за эффективность их использования?

3. Если международной помощи действительно не хватает и есть реальная необходимость привлечения средств граждан, то надо действовать совсем другим образом. Надо разработать тщательный план работ, определиться с объемом финансирования и учредить специальный негосударственный фонд на эти нужды под руководством признанных специалистов по энергетике. Когда граждане увидят, на что пойдут их деньги, они начнут добровольно наполнять этот фонд, потому что страдать в темноте не хочет никто. Где план восстановления энергетических объектов?

Меня могут упрекнуть, что такой план должен быть очень тайным, чтобы враг не догадался. А что, враг с помощью спутниковой разведки не сможет увидеть начало ремонтных работ на любом значимом инфраструктурном объекте Украины? К сожалению, сможет. Да и агентурная разведка у него тоже работает, об этом сам президент Зеленский упоминал.

Чтобы предотвратить повторные удары врага, надо не столько ремонтировать старые мощности, сколько срочно развивать децентрализованную энергетику - закупать и вводить в эксплуатацию малые энергетические мощности: на всех них ракет у врага не хватит. И именно это должно быть в том плане, на который нужны средства украинцев.

Кстати, точно знаю, что существуют замечательные украинские разработки мини-ТЭЦ. Но разработчики годами не могут побиться из-за бюрократических преград, которые создают монополисты, фактически захватившие нашу энергетику.

И последнее. Постоянно поддерживал развитие "зеленой энергетики". Потому что это - будущее, которое надо создавать сейчас. Но меня упрекали, что "зеленая энергетика" - это средство обогащения олигархов, и правильно действует наше правительство, когда нарушает согласованные условия инвестирования в эту сферу...

А сегодня вдруг выяснилось, что "зеленая энергетика" за счет ее децентрализации и, соответственно, меньшей уязвимости, осталась едва ли не единственной нашей дополнительной к АЭС генерирующей мощностью.

Поэтому не надо простых решений - они являются путем к катастрофе. Нам нужны ответственные стратегические прозрачные решения, которые понимает и поддерживает украинское общество.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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