Как и чем закончится война в Украине: оптимистичный, пессимистичный и реалистичный сценарии

Вся территория Украины будет освобождена от оккупации РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Наиболее пессимистичный сценарий, по которому дальше могут складываться события в Украине, заключается в том, что, обладая численным, качественным, огневым и прочим преимуществом, российские войска нанесут поражение украинским частям и установят контроль над значительной частью территории страны, прежде всего, левобережной Украины.

Не думаю, что у нынешней России есть достаточно сил для физической оккупации правобережной Украины. Но для оккупации левобережной и южной Украины у России теоретически есть ресурсы и средства, правда, при условии проведения общей мобилизации.

Поэтому условием реализации пессимистичного сценария является проведение всеобщей мобилизации в России и увеличения Вооруженных сил РФ в разы – до численности в несколько миллионов человек.

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Оптимистичный сценарий предполагает военный разгром Вооруженными силами Украины вторгшегося на украинскую территорию агрессора. Причем не только на территориях, оккупированных с 24 февраля 2022 года, но и на всех других территориях, включая Донбасс и Крым. Естественно, такая задача не может быть решена в течение ближайших недель или месяцев – ее решение растянется на годы.

А вот наиболее реалистичный сценарий заключается в реализации оптимистичного, но только с бо́льшими сроками его осуществления.

Я убежден, что вся территория Украины рано или поздно будет освобождена от российской оккупации. Украина восстановит политический, административный и прочий контроль над всеми территориями, юридически принадлежащими ей. Однако срок для осуществления этого сценария может быть растянут на годы или даже десятилетия, например, по отношению к Крыму. Но в стратегической перспективе я не вижу другого варианта, кроме как варианта восстановления Украиной контроля над всей юридически принадлежащей ей территорией.

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При этом прогноз, утверждающий, что война в Украине закончится через три года, – это не страшный прогноз, а реалистичный. У этого прогноза есть достаточно точная дата – 20 января 2025 года, дата инаугурации нового президента США, придерживающегося принципиальной позиции относительно нарушителя международного права. Мы не знаем ни имени этого человека, ни партии, к какой он будет принадлежать. Но появление нового президента на посту президента Соединенных Штатов Америки с иными взглядами практически гарантированно будет означать прекращение военных действий путинского режима против Украины.

Так что ближайшие почти три года – это скорее всего минимальные сроки для нынешней войны.

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Если же у власти останется Джозеф Байден, или же если в Белый Дом придет пусть и другой президент США, но придерживающийся такого же подхода, что и ныне действующий, то в таком случае военные действия могут растянуться на более длительный срок. Потому трехлетний горизонт представляется реалистичным сценарием для нынешней войны.

Андрей Илларионов, экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа, специально для Главреда