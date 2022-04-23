Как Германию превратили в заложника Путина

Германия оказалась в заложниках у Путина / УНИАН

Еще один день войны подошел к концу, а мы так и не поняли: русское наступление еще не началось или уже закончилось?

Пришедший к Путину в цивильном Шойгу что-то блеял про взятие Мариуполя, но все кончилось тем, что Путин вдруг вспомнил, что своих (как минимум - своих!) солдат надо бы расходовать поэкономнее...

Но, так или иначе, за сегодня российская армия опять никуда толком не продвинулась и поэтому я опять напишу о вещах второстепенных. Например, наконец отвечу, что я думаю относительно позиции Германии в войне России с Украиной.

Во-первых, я сразу скажу, что по моим наблюдениям, большинство немцев, конечно же, на украинской стороне. Можно говорить о степени той поддержки, которую каждый немец считает правильной в данном вопросе, но в любом случае поддерживающих Путина в этой войне - очень мало.

Но 16 лет правления Меркель нанесли огромный вред Германии. Она всегда, выбирая между решением, которое принесет пользу Германии или принесет ей вред, выбирала то решение, которое хуже всего.

Она превратила Германию в заложника Путина в области энергетики, с одной стороны, отказавшись от строительства терминалов для сжиженного газа, а с другой - приняв программу ускоренного отказа от атомной энергетики.

Положив все яйца в одну корзину и поставив немецкую экономику в зависимость от трубопроводного газа из России, она тихо ушла в отставку, оставив Германию в ситуации, когда она не может порвать с фашистским режимом Путина, не подвергнув себя риску полномасштабной экономической катастрофы.

Читайте такжеКак в Германии планируют предоставить России право убивать украинцев до конца годаОна полностью развалила бундесвер, превратив его, с помощью своей подружки Урсулы фон дер Ляйен (с которой она расплатилась за это местом главы ЕС), из самой сильной сухопутной армии Европы в начале 2000-х, в площадку для дискуссий о правах сексуальных меньшинств, а под предлогом борьбы с правым экстремизмом, полностью выкорчевала у наших военных даже саму память о славных воинских традициях немецкой армии.

В результате ее бурной деятельности, победители в битвах при Росбахе, Лейпциге, Ватерлоо и Седане не могут по праву гордиться своей военной историей, в то время как все остальные армии мира учатся по учебникам Мольтке, Клаузевица, Манштейна и Гудериана.

Сегодня новая министр обороны Кристина Ламбрехт фактически официально признала, что у бундесвера нет никакого исправного резерва по тяжелым вооружениям, которым он мог бы поделиться с Украиной. Это неслыханно! Довести ситуацию до такого состояния нельзя случайно. Это была тщательно спланированная и хладнокровно исполненная диверсия против своей собственной армии, а значит - своей страны.

Газеты уже давно писали, что у бундесвера нет ни одного исправного танка, БМП или вертолета и вот, наконец, это фактически признано официально.

Я уже не говорю про совершенно безумную политику относительно приема беженцев в середине 2010-х, когда первоначально отказав Турции в выделении запрашиваемых ею средств на обустройство сирийских беженцев, Меркель впустила в Германию 2 млн. беженцев, а потом все равно заплатила Эрдогану требуемую им сумму.

И вишенкой на торте является абсолютно дикая антиковидная кампания с бессмысленным локдауном, вылившаяся в почти 10% инфляцию и достигшая тех же показателей смертности, что и в Швеции, без всякого локдауна.

Читайте такжеКак война в Украине сломала ГерманиюСегодня Германия слаба, зависима и дезориентирована. Она не может проводить никакой самостоятельной политики. И это крупнейшая экономика ЕС.

Важно отметить, что это заслуга всех политических сил Германии. Это коллективное творчество и СДПГ, и блока ХДС/ХСС, и Зеленых, и даже СвДП.

Это наглядно было продемонстрировано сегодня, когда в ответ на упреки Мерца (ХДС/ХСС) в плачевной состоянии бундесвера, Ламбрехт (СДПГ) совершенно справедливо указала ему на то, что это результат работы его партии, чья представительница (Урсула фон дер Ляйен) возглавляла министерство обороны все последние годы.

Я верю, что Германия справится с наследием Меркель. Если Олаф Шольц не решится на радикальное увеличение поставок тяжелого вооружения в Украину до конца этой недели, то оппозиция внесет соотвествующий закон в бундестаг.

Фактически, это будет голосование о доверии правительству. И есть очень высокие шансы, что правительство Олафа Шольца получит вотум недоверия. А значит вместо "Светофора" у Германии будет "Ямайка". То есть коалиция из ХДС/ХСС + Зеленые +СвДП. А все эти три партии едины во мнении относительно необходимости радикально увеличить помощь Украине, в том числе - и тяжелым вооружением.

Читайте такжеКак Германия нашла в Путине нового Гитлера и потакает емуЯ не хочу гадать, почему Щольц ведет ситуацию к такому обострению. Ходят слухи, что в связи с тем, что в молодости он был большим другом ГДР, а потом Герхарда Шредера, у Путина на него есть "папочка".

Если это так, то вотум недоверия - это для него неплохой выход из ситуации. Это лучше, чем позорное разоблачение. Но это я уже ухожу в сферу слухов и предположений. И хоть я и не люблю красных и леваков вообще, но не буду наговаривать лишнего на человека, не имея на руках фактов.

Так или иначе, но скоро все будет понятно. На следующей неделе должна наступить ясность. И немецкое оружие обязательно пойдет в Украину.

По-другому быть не может потому, что наше дело - правое. Враг будет разбит. И победа будет за нами.

Слава Украине!