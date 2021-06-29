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Как Германия призналась, что она военный союзник России

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
29 июня 2021, 18:38

Нужно внимательней присматриваться к "рекомендациям ЕС" и G7, среди которых как минимум 3 страны, мягко говоря, смотрят на Россию - Германия, Франция, Италия.

Германия, Россия
Германия не поставляет оружие в Украину якобы из-за "бэкграунда" Второй мировой / abnews

На днях вышло интересное интервью посла Германии в Украине. Много интересного она нарасказывала. Не буду останавливаться на сказках, о том как они за нас переживают по поводу того, что будет с нами после запуска Северного потока-2 и как они буду помогать нам развивать "водородную энергетику". После Будапештского меморандума в эти сказки как то слабо вериться.

Интересен оказался пассаж по поводу отказа поставлять оружие в Украину. Как оказалось чисто из гуманитарных переживаний из-за того, что нашу землю топтал сапог немецкого солдата. Дословно цитата звучит так:

Читайте такжеУдар России по Украине: в Германии поставили Путину ультиматум по Северному потоку-2Відповідаючи на питання, чому Німеччина, один із найбільших світових експортерів зброї, відмовляє Україні в постачанні озброєння, посол сказала, що "для Німеччини історично Східна Європа - особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде".

Аж слеза навернулась на щеку от чувствительности немцев. То есть, до 14 года России спокойно себе продавали и ничего их не мучало. Венгрии сейчас поставляют оружие на 1,2 млдр евро тоже не сильно мучаются (кстати, Венгрия негласно тоже поддерживает Россию (какое совпадение! Надо же!) по многим вопросам). Причем Венгрия не скрывает территориальных претензий к Украине ( опять же удивительное совпадение позиций с Россией).

Читайте такжеПосол Германии пояснила, почему Украине "не рады" в НАТОНу, я уже молчу о том, что Германия почему то не имеет такой чувствительности в вопросе поставок оружия Израилю...

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Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару. Это ни плохо и не хорошо. Оружие сами сделаем и есть куча стран, с которыми мы можем войти в кооперацию. Это означает, что нужно внимательней присматриваться к "рекомендациям ЕС" и G7, среди которых как минимум 3 страны мягко говоря смотрят на Россию (Германия, Франция, Италия). Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех ( за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупкам и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться.

Это неплохо и не хорошо. Пора смотреть на мир реально. И меньше слушать ерунды. Особенно в части требований ЕС получить контроль над нашими стратегическими предприятиями в виде приватизации и т.д. Развал "Укрзализниці" под чутким руководством мутной Наглядовой Рады тому пример. И так везде.

Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться.

новости Германии МИД Германии оборонительное оружие
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