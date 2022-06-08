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Как Германия и Франция собираются умиротворить Путина, кинув ему в пасть Украину

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

8 июня 2022, 12:02

Если Макрон и Шольц будут так же рьяно "сохранять лицо Путину", очень скоро Бучи и Мариуполи будут у них.

Макрон и Путин так активно сохраняют лицо Путину из-за коррупции и компромата на них в Кремле
Макрон и Шольц могут накормить Путина землями, но своими, а не украинскими / Коллаж фото Reuters

Международное сообщество переживает нынче сложное время. Война в Украине является острым проявлением парадигмы глобального кризиса, который формировался и нарастал не одно десятилетие после Потсдамской конференции 1945 года.

Международная система расшатана, её центральные опоры уже не выдерживают нагрузки. Нормы, которые со времён Второй мировой войны определяли мировой порядок, себя если не изжили, то крайне ослабели.

На этом фоне конкуренция систем демократии и автократии, представленная большими странами, была неизбежной. Возврат российского режима к наиболее крайним формам автократии и её проявлению в диктатуре, тирании и фашизме – был неизбежен. Радикализируясь в борьбе, система усиливает свой иммунитет и становится, на её взгляд, более устойчивой и жизнеспособной в войне.

Фашизмом Российская империя беременна с её основания ещё в допетровские времена. Князь московский Иван III и Ермак стали отцами-основателями русского фашизма, и без него Россия нежизнеспособна.

Фашизм в определённые моменты истории становится официальной политикой Москвы, иногда он впадает в состояние длительной спячки. Но в России он жив всегда!

Путин возродил российский фашизм в лучших традициях имперского великодержавного шовинизма, и путинизм соответствует всем критериям ООН, определяющим фашизм.

Украина сегодня фактически в одиночку противостоит распространению фашистской заразы по Европе. Не станем сейчас обсуждать все недостатки работы антипутинской коалиции в помощи Украине. Всё хорошо известно.

Поражает другое. Как лидеры некоторых европейских стран пытаются протянуть руку помощи тирану Путину и его режиму. Лидеры стран традиционной демократии пытаются сохранить фашизм на Европейском континенте. Сохранить вопреки востребованной абсолютным большинством их общества антипутинской политике и поддержке Украины.

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Проходимцы и дешёвые коррупционеры Макрон, Шольц и итальянец Драги выступают здесь единым фронтом. Они проповедуют агитки и продвигают активное мероприятие Кремля: "Нельзя унижать Россию, сохраним лицо Путину". А куда эти господа планируют деть военные преступления, геноцид украинцев, десятки тысяч погибших, в т.ч. сотни наших детей, и разрушение половины Украины!? Это всё как вяжется с "программой сохранения лица фашиста Путина" и международным правом, нынешним миропорядком и архитектурой коллективной безопасности.

Складывается плохая внутренняя политическая ситуация для дешёвых проходимцев Макрона и Шольца. Ведь такую политику лидеров своих стран не разделяет абсолютное большинство французов и немцев. Они продвинутые и просвещённые в части демократии. Макрон и Шольц, проводя политику конформизма в отношении фашиста Путина, не проецируют настроения французов и немцев. Подобная политика для них самоубийственна, и они это хорошо осознают. Так что же заставляет проходимцев популистов Макрона и Шольца идти на такие жертвы?

Очевидно, коррупция и компромат на них в Кремле. Причём всё "безобразие" [неценз.] политиков Запада всегда обходилось Кремлю относительно дёшево. Несколько миллионов в год каждый – разве это дорого? Спецслужбам Великобритании удалось прослушать диалог на эту тему между путинскими олигархами. Один говорит другому: "Представляешь, начальники таких модных европейских стран, а обходятся нашему кремлёвскому пахану ежегодно в несколько миллионов каждый. Да я больше на свой день рождения трачу".

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Поразительны исторические параллели. Германии в прошлом веке Гитлер сделал сильнейшую прививку от фашизма. Немцы переболели им в тяжелейшей форме, и по всем канонам науки Германия себя обезопасила от этого смертельного недуга навсегда. С обществом так и происходит.

Только немецкую элиту на этот счёт сильно лихорадит. Начиная с канцлера Шрёдера, кремлёвская коррупция поразила верхушку немецкой политической элиты. Многие годы Меркель взращивала гнойник фашизма в Кремле и ясно, что не за красивые глаза. Комсомолка ГДР Меркель 1000% была агентом штази (читай КГБ). Кто скажет, что это не так, пусть первым бросит в меня камень. Нынешнего Шольца – через его однопартийца Шрёдера – Кремль купил с потрохами, когда этот крошка Цахес был ещё мэром. Так как же он может поставлять в Украину оружие? Нечему удивляться.

Так Германия уже в XXI веке протягивает руку посильной помощи фашисту Путину. Может, немецкому обществу следует всерьёз задуматься о болезни своей политической системы, и кого они избирают на выборах в Бундестаг, кого в канцлеры?

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Ведь давно коррумпированные Кремлём европейские политики, с толстым бэкграундом компромата на каждого, неслучайно всякий раз выигрывают выборы и оказываются на вершине пирамиды власти.

Франция во Второй мировой тоже сильно отличилась конформизмом и коллаборационизмом. Все знают историю страны в те времена. Помнят Петена и его режим Виши. Шикарные публичные дома по всей стране во время оккупации Франции. Де Голль с его сопротивлением в изгнании в Лондоне. В 1945 году в Потсдаме Черчилль и Рузвельт категорически возражали, чтобы Франция была в коалиции победителей. Но Сталин их переубедил и Де Голль представлял Францию. Инвестиция Сталина оказалась выгодной и долгосрочной.

Прошло 77 лет, а Макрону до сих пор приходится активно отрабатывать долг Франции перед Кремлем. Правда, за это ещё и приличные деньги ему Кремль платит. Вообще, этот Версальский сатир Макрон стал порядком напрягать. Как и его немецкий коллега петрушка Шольц.

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Удивительное дело – как пострадавшие (но по-разному) от фашизма Германия и Франция уже в XXI веке сплелись в франко-германский союз по спасению фашизма. Русского фашизма!

Если Макрон и Шольц намерены умиротворить фашиста Путина, кинув ему в пасть украинские земли, так они зря суетятся. Нет, они, конечно, могут накормить его землями, но – своими. Макрон, к примеру, может отдать Путину французский Марсель под российскую военно-морскую базу. Мне кажется, что Путина вполне устроит в качестве утешительного приза также немецкая Бавария. Ну это чтобы войну остановить. Эти ребята или придуриваются, или историю не знают. В отличии от британского премьера Джонсона, который внимательно изучил труд своего кумира Черчилля "История Второй мировой войны".

Земли Украины под расчёт, господа, предлагать не надо. Расплачивайтесь с фашистом из своего кармана.

Если Запад не будет своевременно и достаточно помогать Украине до нашей победы... Так очень скоро Бучи и Мариуполи будут у них.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт

война в Украине Франция Ангела Меркель Владимир Путин Эммануэль Макрон Россия Олаф Шольц Германия Юрий Радухин
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