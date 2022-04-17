Как Герасим - Муму: почему войной против Украины Россия утопила мечты об империи

Россия выбрала неудачное время для нападения на Украину / УНИАН

Мало кто заметил, точнее сказать никто не заметил, что РФ, напав на Украину, совершила катастрофическое разрушение своей базовой теории развития - евразийства.

Единственная теория, которая в 21 веке идеологически сшивала российскую империю, СССР и современную РФ - концепция единого евразийского пространства.

На ней основаны такие концепты интеграции как ЕАЕС, ТС, ОДКБ.

Евразийство являлось и платформой давления на Украину до 2014 года. В данной теории отрицается славянофильство и единение славян.

"Русский мир" - мозаичное смешение, в котором калмык и бурят считаются "своими", а поляк - страшнее, чем англосакс.

Гумилёв, как один из евразийцев, ввёл такие понятия как:

"Суперэтнос" в виде конгломерата этносов, проживающих в разных климатических зонах, но объединённых в единое общественное целое;

Культурное разнообразие ("мозаичная антропосфера").

Понятие "пассионарности" как особой биохимической энергии в виде сверхусилий коллективной нации.

Но в том то и дело, что настоящими пассионариями в нынешнем противостоянии являются украинцы, а не россияне!

Даже поверхностное изучение нашей истории дает четкое понимание пассионарных циклов в Украине длительностью 8-10 лет: 2004, 2013, 2022.

Пассионарный взрыв может быть направлен как внутрь (майдан), так и на отражение внешней агрессии, как сейчас.

В 2022 году РФ вторглась в Украину на пике нашего пассионарного потенциала (полная зарядка!). Как раз завершился очередной цикл с 2014 года. Нация оказалась готовой и заряженной на борьбу.

Читайте такжеПочему России не удалось подавить Украину в одно касаниеСтоль чудовищная ошибка тем более непростительна для РФ, где и зародилась в свое время теория пассионариев: Хомяков, князь Трубецкой, Достоевский, Солженицын на небесах плюют на своих ныне здравствующих последователей и приходят во сне к Дугину и мучают его укорами.

Парадоксально, но именно украинцы могли бы стать центром формирования нового евразийства со столицей в Киеве, если бы оно нам было нужно.

Но теперь позитивная пассионарность украинцев (освоение пространства) развернулась в сторону сонной Европы, а негативная - ощетинилась в сторону востока...

Своей войной против нас, Россия утопила любимое ее властью евразийство как Герасим - Муму.

Ведь современные россияне в концепции Гумилева, скорее, "субпассионарии". Данному явлению свойственна неудовлетворенность своим положением на фоне самовлюбленности.

На Западе такое состояние именуют ресентиментом. В итоге, РФ подходит к точке надлома суперэтноса, а не к апогею развития оного. И каждый новый удар по Украине лишь усиливает данный разлом.