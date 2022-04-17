Как Герасим - Муму: почему войной против Украины Россия утопила мечты об империи

Каждый новый удар по Украине еще больше усиливает разлом внутри России.
Мало кто заметил, точнее сказать никто не заметил, что РФ, напав на Украину, совершила катастрофическое разрушение своей базовой теории развития - евразийства.
Единственная теория, которая в 21 веке идеологически сшивала российскую империю, СССР и современную РФ - концепция единого евразийского пространства.
На ней основаны такие концепты интеграции как ЕАЕС, ТС, ОДКБ.
Евразийство являлось и платформой давления на Украину до 2014 года. В данной теории отрицается славянофильство и единение славян.
"Русский мир" - мозаичное смешение, в котором калмык и бурят считаются "своими", а поляк - страшнее, чем англосакс.
Гумилёв, как один из евразийцев, ввёл такие понятия как:
- "Суперэтнос" в виде конгломерата этносов, проживающих в разных климатических зонах, но объединённых в единое общественное целое;
- Культурное разнообразие ("мозаичная антропосфера").
- Понятие "пассионарности" как особой биохимической энергии в виде сверхусилий коллективной нации.
Но в том то и дело, что настоящими пассионариями в нынешнем противостоянии являются украинцы, а не россияне!
Даже поверхностное изучение нашей истории дает четкое понимание пассионарных циклов в Украине длительностью 8-10 лет: 2004, 2013, 2022.
Пассионарный взрыв может быть направлен как внутрь (майдан), так и на отражение внешней агрессии, как сейчас.
В 2022 году РФ вторглась в Украину на пике нашего пассионарного потенциала (полная зарядка!). Как раз завершился очередной цикл с 2014 года. Нация оказалась готовой и заряженной на борьбу.
Читайте такжеПочему России не удалось подавить Украину в одно касаниеСтоль чудовищная ошибка тем более непростительна для РФ, где и зародилась в свое время теория пассионариев: Хомяков, князь Трубецкой, Достоевский, Солженицын на небесах плюют на своих ныне здравствующих последователей и приходят во сне к Дугину и мучают его укорами.
Парадоксально, но именно украинцы могли бы стать центром формирования нового евразийства со столицей в Киеве, если бы оно нам было нужно.
Но теперь позитивная пассионарность украинцев (освоение пространства) развернулась в сторону сонной Европы, а негативная - ощетинилась в сторону востока...
Своей войной против нас, Россия утопила любимое ее властью евразийство как Герасим - Муму.
Ведь современные россияне в концепции Гумилева, скорее, "субпассионарии". Данному явлению свойственна неудовлетворенность своим положением на фоне самовлюбленности.
На Западе такое состояние именуют ресентиментом. В итоге, РФ подходит к точке надлома суперэтноса, а не к апогею развития оного. И каждый новый удар по Украине лишь усиливает данный разлом.