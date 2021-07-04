УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как Филлипины или Япония, или К чему приведет земельная реформа

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

4 июля 2021, 07:45

В каждой нормальной развитой стране рынок земли создавался не для того, чтобы дать возможность продать землю. И не для привлечения инвестиций.

земля, рынок земли
Принятие рынка земли - это результат хорошо сработанного лоббизма / УНИАН

Cui bono? - Кому это выгодно?

Начистоту. Принятие рынка земли - это результат хорошо сработанного лоббизма. Причём по западному образцу. Не спорю с тем, что так же применялись и традиционные для Украины формы кулуарного лоббизма с конвертами. Однако в публичном пространстве было настолько много сделано для создания нужной картинки самой необходимости этой реформы, что кулуарные договорённости нужны были только, чтобы закрепить результат. Внешне же все выглядит так, что комар носа не подточит. Так работает западный лоббизм.

Знаете, в самом лоббизме нет ничего плохого. И если мы хотим двигаться в цивилизованное общество, то мы к этому придём рано или поздно, но все же есть вопросы к самому закону.

И вопрос остаётся открытым. Кому это выгодно? Безусловно, выгодно в первую очередь не самим пайщикам, не народу Украины. Это выгодно небольшой кучке латифундистов, которые лоббировали этот закон. Они, конечно же, будут доказывать, что это не так. Все же картинка создана, и она помогает сформировать доказательную базу важности этого закона. Тем не менее, у этого закона есть своя группа конкретных бенефициаров.

Начнем с того, что рынок необходим и действительно, что у пайщика должна быть возможность продажи своего пая. Это как право продать свою квартиру или другую собственность. С этим никто не спорит.

Реклама

Однако, во время принятия этого закона, людей ввели в заблуждение не только ожидаемыми выгодами, но и так же причинами необходимости этого закона.

Читайте такжеУ оккупантов ОРДЛО будут забирать землю - КабминВ каждой нормальной развитой стране рынок земли создавался не для того, чтобы дать возможность продать землю. И не для привлечения инвестиций. И даже не для роста экспорта. А для преодоления безработицы в селе, где традиционно работы меньше. Для создания класса состоятельных мелких фермеров, которые так же смогут быть потребителями в экономике и плательщиками налогов в бюджет.

Как по мне, то суть реформы очень хорошо описана в книге профессора Кэмбриджа Джо Стадвелла "Азиатская модель управления".

Если вкратце, автор показал, к чему привела эта реформа в разных азиатских странах. С одной стороны, была Южная Корея, Япония, Тайвань. Реформа в них прошла одинаково под надзором США и помогал ее делать наш соотечественник Вольф Ладежинский.

В первую очередь, задачей реформы была не сама продажа земли, а создание мелкого фермерства. По простой причине, в селе работы нет и чем людей ещё можно занять, если не обрабатывать свою землю? Чтобы реформа заработала, были так же запущены инструменты со стороны государства. Программы финансовой помощи фермерам, минимальные закупочные цены и гарантированный выкуп излишков продукции государством. Все, чтобы фермеры могли купить себе технику и потом продать продукцию с земли без убытков. Безусловно, результаты были очень впечатляющими. В основном, в преодолении бедности на селе и так же это отразилось на экономическом росте. Этим путём пошёл потом и Китай.

Читайте такжеВ Украине заработал рынок земли: сколько будет стоить гектарС другой стороны, были другие страны как Филиппины, Индонезия, где сама земельная реформа не ставила какой-то задачи. Просто у селян появилась земля, и они смогли ее продать. При этом не было создано ни одной программы поддержки мелкого фермерства. У людей не было ни денег, ни возможностей купить себе технику и все необходимое, что обрабатывать эту землю, потому были вынуждены эту землю продавать. Все это привело к тому, что со временем все земли смогли выкупить только крупные агрохолдинги. Мелкого фермерства на Филиппинах так и не появилось. Экономического роста, снижения безработицы и бедности так и не произошло.

А теперь угадайте, по какому пути пойдёт Украина? По пути японской модели рынка земли? Или филиппинской?

рынок земли земельная реформа Павел Вернивский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астрологВ ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог "Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуетсяЛучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется "Прямая линия": почему Путин упрямо продолжает выступать перед пустым залом"Прямая линия": почему Путин упрямо продолжает выступать перед пустым залом Почему Москва остается в плену своих собственных ошибокПочему Москва остается в плену своих собственных ошибок

Последние новости

07:45

Как Филлипины или Япония, или К чему приведет земельная реформа

07:38

Ярмоленко прокомментировал игру, в которой Англия опустила Украину на землю Видео

06:30

Чего ждать от России после принятия закона о коренных народах мнение

06:02

Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы

05:04

Почему белая рубашка – самый важный элемент женского гардероба Фото Видео

Реклама
04:22

Какую малину ни в коем случае нельзя покупать - ответ эксперта Видео

03:50

Учения Sea Breeze: эксперт предупредил об угрозе столкновения с РФ Видео

03:02

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

02:19

Гороскоп на 5 июля 2021 всех знаков Зодиака: назван главный счастливчик и ключевой неудачник Видео

01:37

"Русский народ и украинцы будут братьями": скандальный блогер Ивангай извинился за посты о РФ Видео

00:51

Политолог объяснил, зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным Видео

00:20

Гороскоп на 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

03 июля, суббота
23:50

Украина – Англия 0:4, команда Шевченко вылетела с Евро-2020 после разгрома в 1/4 Видео

23:27

В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог

23:17

"Ждем в Крыму": у Путина не исключили приезда Лукашенко на полуостров Видео

22:48

Знак Зодиака Лев – даты, ключевые качества и совместимость с другими знаками

22:22

Родственники "Алёнушки": в РФ опозорились с новым жутким памятником Видео

21:58

Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

21:33

"Чмо, безграмотный": Арестович влип в скандал из-за каблуков на подготовке парада ВСУ Видео

21:12

В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Фото Видео

Реклама
20:36

Пекло до +40: синоптик рассказала, ждать ли "страшную жару" в июле Видео

20:10

"Премии в Набсовете по 500 тысяч": депутат получил грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне УЗ

19:35

Украина соскучилась по позитиву мнение

19:34

Позор на всю Европу: скандал с каблуками на параде в ВСУ получил неожиданное продолжение Видео

18:37

Выборы, банковская система и безвиз: в МИД Украины раскрыли планы по Крымской платформе Видео

18:32

Угроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе Видео

17:35

Призыв к Байдену ударить по СП-2: в Сенате США переполох из-за российского газопровода Видео

17:29

На восьмом году агрессии РФ Путин решил "укрепить братские связи" с украинцами Видео

17:14

Счастливчики месяца: что обещает Рыбам гороскоп на июль 2021 Видео

16:57

В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость Видео

16:37

"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко

16:29

"Потураев получил в табло": избившая нардепа активистка пригрозила тюрьмой "слугам народа" Видео

15:52

Смерть 14-летнего парня на Львовщине: жители села опровергли удар молнии и озвучили свою версию

15:42

Учения Украины и США Sea Breeze-2021: Россия подняла боевую авиацию над Черным морем

15:36

Удар стихии: Киев и область накроют мощные ливни с грозами, шквалы и град Видео

14:46

Без разрешения поехали на водоем: в Кривом Роге тонули два брата, 9-летнего "откачать" не смогли Видео

14:45

"Далее освистывание гимна!?": британцы требуют извиниться за грубую шутку над формой сборной Украины Видео

14:29

Тушенка, мороженое и сладкая вода: Россия запретила ввоз ряда продуктов с территории Украины Видео

14:02

Украинские рыбаки терпели бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда их уже спасли

13:46

Лукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало Видео

Реклама
12:49

15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на Полтавщине

12:43

Не ходил по больницам и сделал первый укол: что говорят врачи о смерти мужчины после инъекции Pfizer Видео

12:36

В селе на Львовщине молния убила ребенка Видео

12:03

Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021 Видео

11:58

Лидер сборной Украины Малиновский дал интервью на украинском и вызвал восторг в Сети

11:48

Франция и Германия – только посредники: Макрон в разговоре с Путиным назвал сценарий по Донбассу Видео

11:21

Британская телеведущая высмеяла форму сборной Украины: карту сравнила с грязным пятном Видео

10:56

Укрзализныця снова угодила в скандал: нардеп пожаловался на грязное и дырявое белье в люкс-вагоне

10:24

Россия не выполняет свои обязательства, но это не повод отказываться от встречи с Путиным - Данилов Видео

10:12

"Родителям будет чему поучиться": Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с "отцами футбола"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять