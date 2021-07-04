Как Филлипины или Япония, или К чему приведет земельная реформа

Принятие рынка земли - это результат хорошо сработанного лоббизма / УНИАН

Cui bono? - Кому это выгодно?

Начистоту. Принятие рынка земли - это результат хорошо сработанного лоббизма. Причём по западному образцу. Не спорю с тем, что так же применялись и традиционные для Украины формы кулуарного лоббизма с конвертами. Однако в публичном пространстве было настолько много сделано для создания нужной картинки самой необходимости этой реформы, что кулуарные договорённости нужны были только, чтобы закрепить результат. Внешне же все выглядит так, что комар носа не подточит. Так работает западный лоббизм.

Знаете, в самом лоббизме нет ничего плохого. И если мы хотим двигаться в цивилизованное общество, то мы к этому придём рано или поздно, но все же есть вопросы к самому закону.

И вопрос остаётся открытым. Кому это выгодно? Безусловно, выгодно в первую очередь не самим пайщикам, не народу Украины. Это выгодно небольшой кучке латифундистов, которые лоббировали этот закон. Они, конечно же, будут доказывать, что это не так. Все же картинка создана, и она помогает сформировать доказательную базу важности этого закона. Тем не менее, у этого закона есть своя группа конкретных бенефициаров.

Начнем с того, что рынок необходим и действительно, что у пайщика должна быть возможность продажи своего пая. Это как право продать свою квартиру или другую собственность. С этим никто не спорит.

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Однако, во время принятия этого закона, людей ввели в заблуждение не только ожидаемыми выгодами, но и так же причинами необходимости этого закона.

Читайте такжеУ оккупантов ОРДЛО будут забирать землю - КабминВ каждой нормальной развитой стране рынок земли создавался не для того, чтобы дать возможность продать землю. И не для привлечения инвестиций. И даже не для роста экспорта. А для преодоления безработицы в селе, где традиционно работы меньше. Для создания класса состоятельных мелких фермеров, которые так же смогут быть потребителями в экономике и плательщиками налогов в бюджет.

Как по мне, то суть реформы очень хорошо описана в книге профессора Кэмбриджа Джо Стадвелла "Азиатская модель управления".

Если вкратце, автор показал, к чему привела эта реформа в разных азиатских странах. С одной стороны, была Южная Корея, Япония, Тайвань. Реформа в них прошла одинаково под надзором США и помогал ее делать наш соотечественник Вольф Ладежинский.

В первую очередь, задачей реформы была не сама продажа земли, а создание мелкого фермерства. По простой причине, в селе работы нет и чем людей ещё можно занять, если не обрабатывать свою землю? Чтобы реформа заработала, были так же запущены инструменты со стороны государства. Программы финансовой помощи фермерам, минимальные закупочные цены и гарантированный выкуп излишков продукции государством. Все, чтобы фермеры могли купить себе технику и потом продать продукцию с земли без убытков. Безусловно, результаты были очень впечатляющими. В основном, в преодолении бедности на селе и так же это отразилось на экономическом росте. Этим путём пошёл потом и Китай.

Читайте такжеВ Украине заработал рынок земли: сколько будет стоить гектарС другой стороны, были другие страны как Филиппины, Индонезия, где сама земельная реформа не ставила какой-то задачи. Просто у селян появилась земля, и они смогли ее продать. При этом не было создано ни одной программы поддержки мелкого фермерства. У людей не было ни денег, ни возможностей купить себе технику и все необходимое, что обрабатывать эту землю, потому были вынуждены эту землю продавать. Все это привело к тому, что со временем все земли смогли выкупить только крупные агрохолдинги. Мелкого фермерства на Филиппинах так и не появилось. Экономического роста, снижения безработицы и бедности так и не произошло.

А теперь угадайте, по какому пути пойдёт Украина? По пути японской модели рынка земли? Или филиппинской?