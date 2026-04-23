Как Европа рискует снова попасть в ловушку РФ: Копытько назвал риски

Украинская сторона принимает меры, чтобы демотивировать Москву к продолжению войны.

https://opinions.glavred.info/kak-evropa-riskuet-snova-popast-v-lovushku-rf-kopytko-nazval-riski-10758983.html Ссылка скопирована

Путин и ЕС

Пока ЕС готовится к неформальному саммиту на Кипре, где должны принять решение о санкциях и финансовой поддержке, на первый план выходят вопросы энергетической безопасности и устойчивости к российскому давлению. В своей колонке Алексей Копытько, военный аналитик, объясняет, как действия РФ в сфере энергетики сочетаются с военной стратегией и почему Украина изменяет баланс на поле боя. Автор также анализирует риски для Европы в случае смягчения позиции Москвы. Публикуем ключевые тезисы автора.

На Кипре стартует неформальный саммит ЕС, где должны быть оформлены давно перезревшие решения по кредиту на 90 ярдов и санкциям.

Контекст события таков.

видео дня

1. Украина починила трубопровод "Дружба" после российской атаки и возобновила транзит, а Россия тут же заблокировала ветку трубы в Германию. Т.е., Кремль ни на йоту не изменил свой подход – углеводороды остаются энергетическим оружием и средством шантажа Европы.

Это происходит на фоне рекордных закупок российского СПГ странами ЕС и роста числа подстрекателей к возобновлению торговли с РФ. Напуганных зависимостью от США европейцев провоцируют снова засунуть голову в российскую энергетическую петлю.

Орбан сменился, но возник лидер со сложной этиологией в Болгарии.

2. Украинская сторона принимает меры, чтобы демотивировать Москву к продолжению войны.

Вчера Генштаб сообщил о целом ряде успешных атак на центры управления подразделениями оккупационных войск, а также на операторов БПЛА (география – Курская, Белгородская области РФ, временно оккупированные территории Харьковской, Донецкой областей и Крыма).

Практически незамеченной у нас (потому что не было развёрнутых официальных сигналов) осталась история с некими взрывами в районе н.п. Персиановский (Ростовская область), где расположена учебная бригада Росгвардии и ещё ряд частей.

Специфика атак по сугубо военным целям – они как правило не очень наглядные (за исключением подрыва складов с БК), однако непосредственно влияют на боеспособность врага и ритм боевых действий.

3. Публичная информация в СМИ и соцсетях подсказывает, что в ночь на 23 апреля были поражены:

Объект на нефтехимическом предприятии в Новокуйбышевске (Самарская область);

НПС в районе села Мешиха (Нижегородская область);

Объект энергетической инфраструктуры в Мелитополе;

Что-то недобитое на нефтебазе в Феодосии.

Это не всё, что-то ещё отметят, позже дополним детали.

Основное: комбинация (армия и инфраструктура войны) и география целей (ВОТ и регионы России) доказывает, что украинская армия обладает возможностью работать по широкому спектру целей ОДНОВРЕМЕННО.

Есть огромный соблазн забросать советами, а куда следует немедленно вдарить, но для этого надо обладать не только теоретической, но и живой информацией с земли.

Пока есть гипотеза: российская власть вынуждена оставлять без прикрытия ПВО свои войска, чтобы затыкать дыры в тылу. Что открывает возможности для Сил обороны Украины охватить заботой тех оккупантов, кто ранее был плохо доступен.

Когда это начнёт серьёзно сказываться на боеспособности, маятник качнётся в другую сторону, и без прикрытия останется российский тыл. Что при наращивании способности ОДНОВРЕМЕННО атаковать разные типы целей, открывает определённые перспективы.

4. Россия тактику не меняет – убивают мирных жителей. Сегодня снова под ударом Днепр, есть погибшие. Вчера один человек погиб и 7 пострадали в Харьковской области. Полсотни атак дронами на Богодуховскую громаду.

Т.е., россияне никого ни от чего не "освобождают". Они пытаются подчинить военной силой на фронте и военными преступлениями в тылу.

Это надо помнить европейским друзьям, когда кто-то подаёт голос о "возобновлении сотрудничества".

Не отбив у Кремля привычку тянуть свои руки куда попало, возвращать РФ к общению – ошибка, которая больно ударит по Европе.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред