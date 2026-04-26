Как Европа оказалась в энергетической ловушке вместе с Украиной: Портников раскрыл подробности

Пока Европейский Союз ищет баланс между поддержкой Украины и собственной энергетической безопасностью, вопрос российского транзита вновь выходит на первый план. В колонке речь идет о зависимости финансовой помощи от политических компромиссов и риске замкнутого круга, где война частично финансируется за счет энергетики. Виталий Портников, известный журналист и политический обозреватель, объясняет логику этих процессов. Публикуем его взгляды на языке оригинала.
Украина получит 90 миллиардов евро от Евросоюза. Это факт, и это хорошо. Но есть другой факт, о котором говорят гораздо меньше — и он мне не нравится.
Орбан и Фицо заблокировали этот кредит. Формальная причина — Киев недостаточно заинтересован в ремонте нефтепровода "Дружба". То есть два пророссийских премьера прямо сказали: сначала почините маршрут для российской нефти, потом получите деньги. И Киев согласился. И Брюссель согласился. И деньги разблокировали.
Вот что произошло на самом деле: Россия разбомбила "Дружбу", Венгрия и Словакия использовали это как рычаг, Украину заставили отремонтировать российский транзитный маршрут — и только после этого ей дали кредит на борьбу с Россией. Красивая схема, ничего не скажешь.
И обратите внимание — венгерский премьер, который через несколько недель покинет свой пост, даже не высказал претензий Москве за то, что та разбомбила маршрут поставки его собственной нефти. Ни слова. Потому что вопрос не в нефти — вопрос в том, чтобы Украина оставалась транзитером.
Трамп, кстати, поддерживал Орбана в этом вопросе, утверждая, что альтернативных маршрутов для Венгрии просто нет. Это неправда — есть маршрут через Хорватию. Но когда это останавливало Трампа от удобных тезисов?
Теперь главный вопрос — а что дальше?
Мы попадаем в замкнутый круг. Наш транзитный статус обеспечивает нам деньги от Запада — потому что Запад вынужден компенсировать то, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть и тем самым продолжают войну. Но эти же деньги, которые мы получаем, частично нивелируются тем, что Россия зарабатывает на транзите через нашу территорию и продолжает воевать. То есть Запад финансирует и нашу оборону, и часть путинской военной машины одновременно. И так будет в 2026-м, и в 2027-м, и в 2028-м — пока эта конструкция не изменится.
Может ли Украина отказаться от транзита? Может. Но для этого от российской нефти должны отказаться и Венгрия, и Словакия. А они не собираются. По крайней мере, в ближайшее время точно.
Есть еще один сценарий. Если энергетический кризис в мире углубится — а он углубится, если ситуация на Ближнем Востоке не успокоится — значение России как экспортера нефти будет расти с каждым месяцем. И тогда Украине будут предлагать увеличить транзитные возможности в обмен на новые кредиты. И мы снова окажемся перед тем же выбором. И снова вместе с Западом будем, как белка, крутиться в том же самом колесе.
О персоне: Виталий Портников
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
