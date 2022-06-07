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Как Борис Джонсон спас себя и Украину от забвения

Игорь Попов

Эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего

7 июня 2022, 17:59

Усиление внутренних противоречий в Великобритании окажет небольшое влияние на помощь Украине. Однако и быстрого наращивания поставок вооружения ожидать нельзя.

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Борис Джонсон получил вотум доверия / УНИАН

Борис Джонсон выиграл голосование за вотум доверия, но остался с внутрипартийной кризисом. 211 консерваторов проголосовали за доверие, но 148 голосов своей фракции за отставку – это очень много. В подобных ситуациях Тереза Мэй и еще несколько премьеров после аналогичных голосований начинали искать преемника и через несколько месяцев покидали пост сами. Хотя, официально теперь Рик Джонсон имеет иммунитет от новых вотумов недоверия.

Основной официальной причиной голосования стал "Пати-гейт" - скандал с вечеринками на Даунинг-стрит во времена жесткого карантина для населения. Тем не менее, скандал актуализировали после роста цен на топливо и общей стоимости жизни в Великобритании. Месяц назад это проявилось в результатах местных выборов консерваторы потеряли 500 мандатов в местных советах.

Британская демократическая система имеет замечательные механизмы для таких ситуаций, когда власть теряет популярность, а проводить новые выборы не хочется – это как раз вотум доверия премьер-министру. Лидера партии и руководителя правительства можно подвинуть с должности, с ним уйдут в прошлое ассоциации с неправильным курсом, а новый лидер даст новые надежды избирателям. Кстати, нам стоит подумать о заимствовании подобных механизмов.

Усиление внутренних противоречий в Великобритании окажет небольшое влияние на помощь Украине. Однако и быстрого наращивания поставок вооружения ожидать нельзя, британскому правительству сейчас не до резких движений. Присылают нам три установки РСЗО М270, пока будем использовать их, может через определенное время дадут еще несколько. Недостаточно для наступления, но очень пригодиться на конкретных ключевых участках фронта.

В 19-ом веке премьер-министр Великобритании Генри Пальмерстон утверждал, что "у Британии нет ни вечных союзников, ни постоянных друзей, у нее есть лишь постоянные интересы". Эта формула остается в силе, "большая игра" продолжается, и интересы Великобритании будут оставаться постоянными, несмотря на фамилию руководителя правительства.

Читайте такжеЗапад передает Украине HIMARS: на что накинула глазом РоссияА Джонсона мы все любим и за его приезды, и за заявления, и за умные книги, и даже за эксцентричное поведение.

Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего

война в Украине Борис Джонсон Игорь Попов
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