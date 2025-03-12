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Как два агрессивных престарелых маразматика мечтают изменить мир

Александр Кочетков
12 марта 2025, 06:10
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Власть не видит никакой необходимости в очистке и модернизации.
Как два агрессивных престарелых маразматика мечтают изменить мир
Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

ПЕРЕЖИТЬ ПУТИНА И ТРАМПА

Два агрессивных престарелых маразматика, мечтающих изменить мир под себя, во главе мощнейших ядерных держав - это то еще испытание. Не только для Украины, но и для человечества в целом.

Они оба консерваторы, хотя вкладывают в это разные смыслы. Хотя эволюционную теорию Дарвина они не любят одинаково. И весьма похожий воинственный клерикализм лежит в основе их консерватизма.

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Оба не считаются с правилами, договорами, мнениями окружающих, не говоря уже о таком демократическом хламе как человечность, гуманизм и сострадание. Люди для них - даже не статистические единицы, это дрова, которые обречены сгорать в костре их миссий.

Они поведены на утраченном величии своих стран и намерены восстанавливать это величие любой ценой, но и близко не дотягивают до достижений своих предшественников. США создали идеологию "американской мечты", где каждый может достичь всего. Советский Союз дал миру идею равенства и справедливости, которая в начале действительно была прогрессивной.

Однако сегодня мы видим тупость и примитивизм - и Трамп, и Путин способны лишь запугивать, шантажировать и убивать - действиями или бездействием. Вместо реальных инициатив по развитию человечества у них планы из средневековья: покорение и захват - то ли Украины, то ли Канады.

Оба разрушителя мирового порядка - откровенно посредственные руководители: Путин дослужился лишь до полковника, Трамп известен чередой банкротств своих бизнесов. Поэтому они обречены быть партнерами, потому что в одиночку не потянут хотя бы частичную реализацию собственных замыслов.

И сейчас Путин и Трамп однозначно и неоспоримо выступают как единомышленники и партнеры против всего остального мира. Пытаясь осуществить собственные имперские амбиции: Трамп хочет, чтобы вся Северная Америка стала звездно-полосатой, включая Гренландию, а Путин постоянно твердит, что интересы России простираются вплоть до Ла-Манша.

И хотя Трамп и Путин - сегодня ситуационные сообщники, но долго рядом они не продержатся. Потому что сразу два престарелых нарцисса с бредом передела мира - это таки много для одной планеты. Они слышат и уважают только самих себя. Поэтому конфликт между ними гарантирован. Но до этого надо продержаться нам.

И вот здесь - самая большая претензия к нашей власти и обществу. Даже зажиревшая Европа и та начала просыпаться, двигаться, планировать создание совместных структур, адекватных новой реальности, реанимировать собственный ВПК. А в Украине, кроме волны эмоциональной поддержки президента Зеленского после овального унижения, не происходит ничего.

Власть не видит никакой необходимости в очищении и модернизации. У нее все в порядке, вот только надо перестроиться от доения США на доение ЕС. Но ведь и общество не требует от украинской власти срочных изменений в приоритетах и методах управления! Хотя у нас далеко не так прекрасно, как у засевших на Печерских холмах.

Неужели мы - не в одиночку, а сообща! - не видим, что сегодняшний сценарий ведет не просто к фактической капитуляции Украины в войне, а к ее исчезновению вместе с большой частью украинцев? Или что, непреодолимо действует наше древнее ведьминское колдовство "как-то оно будет"?

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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