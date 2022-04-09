Как дряхлый Путин принес в Украину новую коричневую чуму

Владимир Путин по-настоящему опасен для окружающих / Reuters

То, что Россия глубоко не здорова, было понятно задолго до 2014 года. Это обстоятельство, между тем, далеко не всем тогда казалось таким уж пугающим. В конце концов, а кто здоров в постсовке? Но аннексия Крыма и вторжение на Донбасс показали, что этот больной по-настоящему опасен для окружающих, и история 2008 года не была досадным эксцессом. 2022 год не оставил сомнений, что перед нами рецидив коричневой чумы, только с особенностями XXI века.

Генезис этой инфекции будет изучен очень тщательно, но уже сейчас нельзя не обратить внимание на роль в ее распространении двух факторов: телевидения и системы образования.

Как дряхлеющий кагебист Путин успел в конце жизни выместить свои обиды и комплексы на украинцах, так эфирное и кабельное телевидение, которое у нас на глазах превращается в пережиток прошлого, на закате эры своего информационного доминирования сделало возможной массовую лоботомию россиян. Крикливый российский телевизор стал окном в мир для бедных, плохо образованных, пожилых провинциалов, – именно эти характеристики, вместе и порознь, типичны для тамошних телесмотрителей. Телевидение, работающее по разнарядке кремлевских пропагандистов, а порой их опережающее в готовности угадывать настроения начальства, превращает свою неприхотливую аудиторию в откровенно примитивную. Не раз указывалось и на эффект обратной отдачи, когда кремлевские ориентировались на телевизор в принятии важных решений как на источник общественного мнения. Это было бы дико смешно, если бы не оборачивалось страшными вещами.

По словам Столтенберга, самый простой способ закончить войну в Украине – это чтобы Путин вывел свои войска. Но в НАТО реалисты и видят, что он по-прежнему намерен установить контроль над Украиной.

Что же касается системы образования, тоже вполне унаследованной Россией от Советского Союза, то ее вклад в очумление россиян двояк. С одной стороны, она абсолютно, ну вот совершенно никак не удержала путинское поколение, не знавшее других правителей, от желания поубивать и пограбить чужаков. Тамошние культур-треггеры и педагоги не справились с задачей воспитания основ гуманизма. С другой, они активно поддержали и накачали не меньше останкинских государственную установку на обучение новой армии убийц и насильников, вдалбливая ученикам мантры о необыкновенном величии русского народа и его вековых обидах.

То обстоятельство, что детки нынче охотно стучат на тех учителей, которые позволяют себе усомниться в политике Путина, а сотни ректоров подписывают мерзейшее письмо в его поддержку, подтверждает неслучайность единения этой власти и этих наставников человеческих душ.

Сейчас как никогда проявляется разница между нашими народами. Опрос Социологической группы "Рейтинг" зафиксировал, что абсолютное большинство – 91% опрошенных граждан Украины не поддерживают тезис, что русские и украинцы – это один народ. Однако это обстоятельство не должно нас настраивать на эйфорический лад и затмевать тот факт, что наше телевидение тоже далеко не торт, потребляется в первую очередь людьми пожилыми и не самыми образованными. Что буквально перед войной оно демонстрировало почти скабеевские образцы истерики и пропаганды, отупляя и без того не сильно далекого зрителя. А найти даже не сто, а десять отличий между нашей системой образования и российской, наследницами советской, практически невозможно.

Нет, чума, пришедшая с востока, у нас и умрет. Но с гигиеной нам предстоит тщательно поработать, чтобы уже куда увереннее отвечать, что мы – не они.

Slovoidilo.ua