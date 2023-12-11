Как Дональд Туск изменит отношения Польши и Украины

Дональд Туск - это давний и проверенный друг Украины, который всегда был последовательным и открытым сторонником членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

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Дональд Туск и его политсила положительно настроены к Украине - Богдан Яременко / Коллаж Главред, фото УНИАН

Изменения в отношениях Польши и Украины уже начались – разблокирование границы и является реакцией на назначение Дональда Туска премьером Польши. Фактически, это уже действия его коалиции. Его политическая сила в целом и сам Дональд Туск очень позитивно настроены к Украине.

Дональд Туск – это, можно сказать, давний и проверенный друг, который и на предыдущих должностях и в Польше, и в Европейской комиссии всегда был очень последовательным и открытым сторонником членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Поэтому, думаю, нам удастся найти конструктивные подходы к решению любых спорных вопросов и можно надеяться, что его правительство не будет прибегать к подковерным шантажистским мерам, как это было в правительстве Моравецкого. То есть скандалы прекратятся, и начнется нормальная работа – визиты, разговоры. Изменится тональность заявлений польских чиновников – мы не будем слышать от них о неблагодарности Украины, это будет открытая и дружественная не только политика, но и риторика.

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Как бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, фактически, занимал высшую должность в Европейском Союзе. Поэтому он понимает, как работает Европейский союз и европейская бюрократия. Польша является достаточно влиятельным и активным членом всех европейских институтов, но не думаю, что позиция ЕС в отношении Украины из-за этого серьезно изменится, поскольку каких-то новых ресурсов, кроме самого Дональда Туска, его репутации и позитивного отношения к нему в Европе, не прибавится. Но и этого вполне достаточно, ведь Польша всегда находила возможность помогать Украине. Например, Польша будет вести переговоры с Венгрией, подсказывать определенные шаги, и если в этом вопросе она займет более проукраинскую позицию, это уже будет средством давления на правительство Орбана (независимо от того, будут ли эти средства влияния иметь принципиальный эффект).

Но здесь более важно, что будет делать Украина. А именно мы должны просто демонстрировать готовность обсуждать, то что болит полякам. Ведь идя в радикальные подходы к спорным вопросам (исторической памяти и т.д.), мы будем создавать больше проблем себе и нашим друзьям в Польше. Поэтому здесь нам надо быть мудрыми дипломатами и с благодарностью относиться к помощи, которую мы получаем и будем получать от Польши.

Богдан Яременко, народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел, специально для Главреда

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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