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Как диктатор Путин стал пиарщиком Трампа

Игорь Эйдман
17 февраля 2024, 08:10
Говоря, что Байден для него удобнее Трампа, он топит первого и делает рекламу второму.
Дональд Трамп, путин, ВСУ
Дональд Трамп, Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Путин сознательно поработал пиарщиком Трампа. Он крайне не популярен в США и не может не понимать, что американцам не нужен президент, который будет выгоден для его режима.

Если бы Путин действительно хотел победы Байдена, ему надо было сказать, что он поддерживает Трампа.

Говоря, что Байден для него удобнее Трампа, он топит первого и делает рекламу второму.

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А заодно отмазывает Трампа от обвинений в связях с Россией.

Трамп уже гордо надул щеки и рекламирует себя, как неудобного для Путина президента, ссылаясь на "собственное признание" российского диктатора.

Обмен услугами: трампист Карлсон пиарит Путина, а Путин - Трампа.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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Дональд Трамп Владимир Путин Игорь Эйдман
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