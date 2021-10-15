УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как давлением на Медведчука и Порошенко власть открывает "ящик Пандоры"

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

15 октября 2021, 08:30

И Порошенко, и Медведчук могут спать спокойно – сажать "зеленые" их не собираются, но оказывать давление ради политических выгод будут.

Власть может попытаться торговаться с Россией и требовать за освобождение Медведчука разблокирования процесса обмена пленными
Медведчука никто сажать не собирается, а дела против него – это политический пиар власти / УНИАН

Дело Медведчука, в том числе объявление ему нового подозрения, – это показательная акция политического пиара власти, которая, с одной стороны, имеет целью получение тактических преимуществ в переговорах с Россией по Донбассу и другим вопросам. Иначе просто нельзя объяснить все то, что происходит вокруг Медведчука.

Я ни в коем случае не являюсь фаном Медведчука, но, с другой стороны, вся эта история выглядит как политическое давление на Медведчука. Создается впечатление, что "угольное дело" направлено на то, чтобы задеть Медведчука и Порошенко и создать для них временные неудобства, за счет которых власти удастся повысить свои рейтинги.

В любом случае доводить дело до обвинительного приговора и посадки Медведчука и Порошенко никто не собирается. Но затянется это на долго. Не секрет, что некоторые дела у нас расследуются уже в течение шести лет, в частности, дело Насирова.

Возникает вопрос – а у нас и Медведчук будет сидеть шесть лет под домашним арестом? Впрочем, думаю, что будет сидеть он дома под арестом до тех пор, пока в Украине не сменится власть. Вот и по требованию прокуроров или отправить Медведчука в СИЗО, или заставить вносить залог в размере 1 миллиарда гривен судья ответила решением отправить Медведчука под домашний арест. С одной стороны, такое решение судьи можно объяснить тем, что у Медведчука есть инструменты влияния на суды и судей. С другой – возможно, судьи действительно не увидели оснований для того, чтобы требовать такой рекордно большой залог или сажать в СИЗО.

Как бы там ни было, но дело Медведчука – сугубо политическое, и с его помощью власть просто пытается поднять свои рейтинги или получить определенные выгоды в переговорах с россиянами. Заточать кума Путина никто не собирается.

Реклама

Вспомните, сколько дел возбуждали против Порошенко – и все провалились, ни одно не довели до конца. Вот и сейчас мы слышим громкие заявления, из которых следует, что, мол, Порошенко был одним из ключевых бенефициаров в этом деле. Если бы власть действительно хотела посадить Порошенко, она бы расследовала другие дела. Так, например, можно было бы довести до конца дело "Центрэнерго" и Кононенко, а также дело Гладковского-Свинарчука, которое уже успешно "похоронили". Есть десятки злоупотреблений, когда бы подозрения Порошенко выглядели более обоснованными. Но этими делами почему-то не занимаются. Зато власть придумывает новые информационные поводы, чтобы углублять политическую борьбу и делать политический пиар.

Читайте такжеИгра с Кремлем: почему дело Медведчука не имеет юридических перспектив

Украинское общество уже устало от этой пустой суеты и не верит в развитие каких-либо дел. Кроме того, оно раздражено, потому что, с одной стороны, нет реальных результатов, а с другой – продолжается постоянный пустой пиар. Понятно, что власть вдохновилась тем, как в начале года после введения ряда санкций, прекратилось падение ее рейтингов. Вот и теперь она пытается играть с этим снова и снова.

Однако на самом деле, действуя таким образом, власть открывает "ящик Пандоры". Ведь она, открывая уголовные дела, пиарится на этом, но не доводит их до конца, и в случае смены власти ей все может вернуться бумерангом. И те новые, которые придут к власти, уже не будут разбираться, есть ли правовые основания для уголовных преследований или нет – и все организаторы нынешних дел могут либо оказаться за решеткой, либо будут вынуждены бежать из страны.

Насколько давление на Медведчука является действенным инструментом влияния на Россию, и насколько она вообще считается с тем, где Медведчук и что с ним? Похоже, что ей наплевать на Медведчука и всех пророссийских игроков в Украине. Для РФ это просто расходный материал для достижения интересов Кремля. Но украинская сторона может попытаться торговаться, например, за освобождение Медведчука она может требовать разблокирования процесса освобождения пленных. Ведь в определенной степени Россия считается с тем, чтобы ее сторонников в Украине совсем не загоняли "под плинтус". Но далеко не факт, что эти торги будут действенными.

Читайте такжеКак новое подозрение Медведчуку заденет Порошенко

Что касается Петра Порошенко, то на нем эта история никак не скажется и не повлияет на его рейтинги. Порошенко дошел до такой точки, где его рейтингам ничего не угрожает – это то ядро, которое уже ничто не расщепит. Поэтому Порошенко дело Медведчука не уничтожит, но и расти его рейтингам не даст. У него будет своя консервативная ниша, и все. Но и это ему гарантирует сохранение в политике на несколько электоральных циклов. По сути, Порошенко, сместившись в право-консервативную нишу, уже получил прописку в будущие парламенты при любых условиях. Впрочем, ему можно забыть о любых влиятельных должностях.

Поэтому и Медведчук, и Порошенко могут спать спокойно.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

viber
Петр Порошенко Виктор Медведчук Анатолий Октисюк Санкции против Медведчука пленки Медведчука
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минутСамый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут Приметы на 14 октября: что нельзя делать женщинам на Покров Пресвятой БогородицыПриметы на 14 октября: что нельзя делать женщинам на Покров Пресвятой Богородицы Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатовЧерное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов В Украине перенесли осенние каникулы в школах: где дети раньше уйдут на отдыхВ Украине перенесли осенние каникулы в школах: где дети раньше уйдут на отдых Гороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или тревожные сныГороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или тревожные сны

Последние новости

09:07

"Есть статья какая-то?": украинский турист устроил скандал в самолете из-за маски

08:32

Число жертв COVID-19 в Украине превысило 60 тысяч человек Видео

08:30

Как давлением на Медведчука и Порошенко власть открывает "ящик Пандоры" мнение

08:22

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли — дипломат

08:06

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

Реклама
08:04

Билл Клинтон госпитализирован: у экс-президента США заражение крови

07:26

Дожди отступят, придет солнце и тепло до +17: синоптик уточнил прогноз погоды на 15 октября Видео

07:10

Европа бьется за интересы Газпрома и СП-2: эксперт объяснил, как Украине сохранить транзит газа в ЕС Видео

06:49

США удалось избежать дефолта: Байден поднял "потолок" госдолга

06:09

Зачем глава Пентагона едет с визитом в Украину мнение

05:55

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

05:40

Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте Видео

05:28

Битва с Россией и военный сценарий по Донбассу: политолог назвал план действий для Украины

04:41

Как влияет поедание арахиса на мозг - ответ исследователей

04:18

Просто забыл: дедушка случайно убил собственного внука

03:44

Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа Видео

03:36

Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра

02:51

Отказаться от вакцинации можно из-за религиозных убеждений: в США появилось специальное движение

02:06

Чем именно полезен массаж - ответ ученых

01:44

Что делать, если тянет на соленое - ответ доктора Комаровского

Реклама
01:43

Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов

01:03

Немного дождей, немного тепла: какая погода в Украине будет на Покров и длинные выходные

00:40

Приметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в беду Видео

00:20

Гороскоп на 15 октября 2021 для всех знаков Зодиака: признание в любви или денежные поступления Видео

14 октября, четверг
23:55

"Число инфарктов вырастет": врач объяснила опасность перевода часов на зимнее время Видео

23:17

В Венгрии объяснили, почему прекратили транзит газа через Украину Видео

23:04

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

22:36

60 землетрясений в день и тонущие в пепле улицы: на Канарах извергается вулкан Видео

22:21

100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал Видео

22:18

Не поделили церковь: в селе на Виннитчине на Покров Пресвятой Богородицы подрались верующие Видео

21:59

"Консерва" свежая: на Сумщине продают воздух

21:35

В Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19 Видео

21:26

В Украине потеплеет до +20: синоптики назвали сроки Видео

21:11

"Будет хоть сумасшедший робот - нормального негде взять": рецензия на мульт "Что-то не так с Роном" Видео

21:06

Ляшко рассказал, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиков Видео

20:52

Битва за Саакашвили: в Тбилиси десятки тысяч грузинов грозятся ночевать под открытым небом Видео

20:49

В Украине хотят продлить школьные каникулы на месяц Видео

20:25

В Одесской области женщина убила знакомого и бросила тело в канал

20:05

Украина приближается к пику эпидемии коронавируса - Минздрав Видео

19:31

Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку Видео

Реклама
19:25

Назван единственный вариант, как невакцинированным украинцам поехать в другой город Видео

19:10

Игра с Кремлем: почему дело Медведчука не имеет юридических перспектив мнение

18:52

Запуск Северного потока-2 обернется ударом по Украине: в Европе бьют тревогу из-за трубы Газпрома Видео

18:47

Жуткое ДТП в Польше: пострадало много украинцев Видео

18:42

Победитель шоу Танцы со звездами попал в аварию Видео

18:30

Стефанчук удивил разговором с журналистами: беседу прервал гимн Видео

18:05

Эффективные рецепты: как быстро вылечить насморк в домашних условиях Видео

17:52

"Со смертью диктатора РФ прекратит агрессию в Украине": хакеры взломали Instagram русского консульства

17:51

Украинцы смогут получить пенсию в 7 тысяч гривен Видео

17:24

Совершала любовный ритуал: известную биатлонистку подозревают в убийстве подростка

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять