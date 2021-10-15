Как давлением на Медведчука и Порошенко власть открывает "ящик Пандоры"

Медведчука никто сажать не собирается, а дела против него – это политический пиар власти / УНИАН

Дело Медведчука, в том числе объявление ему нового подозрения, – это показательная акция политического пиара власти, которая, с одной стороны, имеет целью получение тактических преимуществ в переговорах с Россией по Донбассу и другим вопросам. Иначе просто нельзя объяснить все то, что происходит вокруг Медведчука.

Я ни в коем случае не являюсь фаном Медведчука, но, с другой стороны, вся эта история выглядит как политическое давление на Медведчука. Создается впечатление, что "угольное дело" направлено на то, чтобы задеть Медведчука и Порошенко и создать для них временные неудобства, за счет которых власти удастся повысить свои рейтинги.

В любом случае доводить дело до обвинительного приговора и посадки Медведчука и Порошенко никто не собирается. Но затянется это на долго. Не секрет, что некоторые дела у нас расследуются уже в течение шести лет, в частности, дело Насирова.

Возникает вопрос – а у нас и Медведчук будет сидеть шесть лет под домашним арестом? Впрочем, думаю, что будет сидеть он дома под арестом до тех пор, пока в Украине не сменится власть. Вот и по требованию прокуроров или отправить Медведчука в СИЗО, или заставить вносить залог в размере 1 миллиарда гривен судья ответила решением отправить Медведчука под домашний арест. С одной стороны, такое решение судьи можно объяснить тем, что у Медведчука есть инструменты влияния на суды и судей. С другой – возможно, судьи действительно не увидели оснований для того, чтобы требовать такой рекордно большой залог или сажать в СИЗО.

Как бы там ни было, но дело Медведчука – сугубо политическое, и с его помощью власть просто пытается поднять свои рейтинги или получить определенные выгоды в переговорах с россиянами. Заточать кума Путина никто не собирается.

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Вспомните, сколько дел возбуждали против Порошенко – и все провалились, ни одно не довели до конца. Вот и сейчас мы слышим громкие заявления, из которых следует, что, мол, Порошенко был одним из ключевых бенефициаров в этом деле. Если бы власть действительно хотела посадить Порошенко, она бы расследовала другие дела. Так, например, можно было бы довести до конца дело "Центрэнерго" и Кононенко, а также дело Гладковского-Свинарчука, которое уже успешно "похоронили". Есть десятки злоупотреблений, когда бы подозрения Порошенко выглядели более обоснованными. Но этими делами почему-то не занимаются. Зато власть придумывает новые информационные поводы, чтобы углублять политическую борьбу и делать политический пиар.

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Украинское общество уже устало от этой пустой суеты и не верит в развитие каких-либо дел. Кроме того, оно раздражено, потому что, с одной стороны, нет реальных результатов, а с другой – продолжается постоянный пустой пиар. Понятно, что власть вдохновилась тем, как в начале года после введения ряда санкций, прекратилось падение ее рейтингов. Вот и теперь она пытается играть с этим снова и снова.

Однако на самом деле, действуя таким образом, власть открывает "ящик Пандоры". Ведь она, открывая уголовные дела, пиарится на этом, но не доводит их до конца, и в случае смены власти ей все может вернуться бумерангом. И те новые, которые придут к власти, уже не будут разбираться, есть ли правовые основания для уголовных преследований или нет – и все организаторы нынешних дел могут либо оказаться за решеткой, либо будут вынуждены бежать из страны.

Насколько давление на Медведчука является действенным инструментом влияния на Россию, и насколько она вообще считается с тем, где Медведчук и что с ним? Похоже, что ей наплевать на Медведчука и всех пророссийских игроков в Украине. Для РФ это просто расходный материал для достижения интересов Кремля. Но украинская сторона может попытаться торговаться, например, за освобождение Медведчука она может требовать разблокирования процесса освобождения пленных. Ведь в определенной степени Россия считается с тем, чтобы ее сторонников в Украине совсем не загоняли "под плинтус". Но далеко не факт, что эти торги будут действенными.

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Что касается Петра Порошенко, то на нем эта история никак не скажется и не повлияет на его рейтинги. Порошенко дошел до такой точки, где его рейтингам ничего не угрожает – это то ядро, которое уже ничто не расщепит. Поэтому Порошенко дело Медведчука не уничтожит, но и расти его рейтингам не даст. У него будет своя консервативная ниша, и все. Но и это ему гарантирует сохранение в политике на несколько электоральных циклов. По сути, Порошенко, сместившись в право-консервативную нишу, уже получил прописку в будущие парламенты при любых условиях. Впрочем, ему можно забыть о любых влиятельных должностях.

Поэтому и Медведчук, и Порошенко могут спать спокойно.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда