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Как быть с "Минском"

Александр Кочетков

политический аналитик

22 июня 2021, 07:26

Попытка протащить "Минск" приведет к уличным протестам с непредсказуемыми последствиями, тем более, что их поддержат обиженные, но недобитые олигархи.

минск
минск / REUTERS

Президент Зеленский и его окружение, которое занимается внешней политикой, регулярно заявляют, настаивают даже, на серьезной коррекции так называемых "минских соглашений". И делают они это не из глубокого патриотизма и ответственности за страну, а чисто из инстинкта самосохранения.

Дело в том, что "минск" не нужен Штатам и Европе — для них это ритуальная головная боль без надежды на ее прекращение.

Не нужен он и оккупированному Донбассу. Потому что проукраинские его жители хотят возвращения в Украину безо всяких "особых статусов" и прочих кремлевских извращений. А пророссийские обитатели вообще хотят в Россию, а не в Украину — хоть со статусом, хоть без.

Украинское общество в целом, тем более, патриотическая его часть, решительно не готова к реализации "минска" по кремлевскому сценарию, когда Украина должна изменить свою Конституцию, провести амнистию боевиков, дать региону "особый статус", провести там выборы под дулами российских автоматов, а потом Кремль подумает, а стоит ли вернуть нам контроль за госграницей или еще чего-нибудь этакого возжелать…

Читайте такжеОсобый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашенийПри этом на полномасштабную агрессию сейчас Кремль не готов, ему важнее начать диалог со Штатами.

"Минск" в виде "Формулы Штайнмайера" имеет призрачные шансы на простую поддержку в Верховной Раде, не говоря уже о конституционном большинстве, а шансы на поддержку на Всенародном референдуме еще меньше. Владимир Зеленский об этом знает по регулярным соцопросам, проводимым его офисом. И понимает, что попытка протащить "минск" приведет к уличным протестам с непредсказуемыми последствиями, тем более, что их поддержат обиженные, но недобитые олигархи.

Но в этом случае Зеленскому надо не жуткие истории рассказывать западным СМИ, а организовать парламентскую комиссию по выяснению, что привело к "минску 2" и насколько процедура его заключения соответствует Конституции Украины (ни на сколько не соответствует!). И пускай комиссия заявит свои выводы публично, а представители секты "крыголама" запишут там свое крайне особое мнение, что Порошенко следует внести в украинский герб как символ нации. Затем, после выводов парламентской комиссии, вопрос о "минске" следует вынести на Всенародный референдум с понятным результатом.

Читайте такжеРезников назвал сценарий выхода из тупика Минских соглашенийИ вот тогда у Зеленского появятся не скорбные хотелки, а какая-никакая аргументация поводу коррекции "минска" и невозможности его реализации в нынешнем виде. И к этой аргументации, базирующейся на воле народа, придется прислушиваться и Западу — они ведь, типа, демократы.

А чего Зеленскому бояться-то? Кредиты МВФ так и так не светят.

Минские договоренности Петр Порошенко Владимир Зеленский Минские соглашения
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