Как бункерный дед нашел 'нацизм' в странах Балтии

Даже для народа, глубоко пораженного метастазами имперского мышления, надо какое-то объяснение захватнической войны.

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Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Там на днях, кстати, бункерный дед нашел "нацизм" в странах Балтии. Можно, конечно, игнорировать этот факт. Но трудно не заметить, что подобные заявления в случае российской власти всегда тесно связаны с агрессивными намерениями по отношению к другим государствам. Особенно, когда их произносит "первое лицо" лично.

Украинцы прекрасно знают, как все это происходит, потому что имеют собственный опыт по этому поводу. Все мы помним, как у нас все стремились доказать абсурдность обвинений в "нацизме", но вся эта активность не имела никакого смысла. "Нацизм" официальной российской риторики не касается нацизма как такового. "Нацизм" - это просто достаточно страшное название для определенной экзистенциальной угрозы, которой провозглашается государство или группа государств, в отношении которых у российской власти есть официальные последствия.

Зачем придумывать что-то новое, если есть огромный массив советской пропаганды, которая десятилетиями выстраивалась вокруг последней мировой войны? Соответственно, все там видели фильмы о войне, читали что-то в прессе, видели что-то по телевизору. Все это можно взять и актуализировать в новом политическом культе, который должен предназначаться для оправдания агрессивных войн в отношении соседей.

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Даже для народа, глубоко пораженного метастазами имперского мышления, надо какое-то объяснение захватнической войны за пределами "мы решили напасть на соседей, всех там поубивать и ограбить", потому что это звучит как-то не очень. Особенно, если ты постоянно радуешься собственной богоизбранности и мессианизму. А в священных писаниях как-то не очень одобряют убийства и грабеж.

Поэтому "противодействие нацизму" - это удобное со всех сторон официальное объяснение любой агрессивной войны, которую планирует или ведет российский захватчик.

Есть еще один момент. Поскольку "нацизм" - это "экзистенциальная угроза", то провозглашение наличия этого самого нацизма у кого-то - это означает, что реагировать на это не просто "можно", но "нужно". Потому что как не игнорировать? Поэтому важно, что о "нацизме" в странах Балтии заговорил лично российский правитель. Если об этом говорят пропагандисты на ТВ - это можно выкрутить как "личное мнение", но если "первое лицо" - это официальная позиция. Короче говоря, мы видим первый этап официальной информационной подготовки к агрессии российской империи в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Что характерно, там тоже все поняли сразу, начав программу по укреплению границы. Долгое время единственное, что сдерживало российского агрессора, была "5-я статья НАТО", которая должна была бы означать защиту со стороны США. Но США стремительно теряют всякую волю и желание кого-то защищать и кому-то помогать, входя в период политической турбулентности. Когда эта турбулентность достигнет определенного уровня, соблазн испытать "Запад" на прочность станет для россиян слишком серьезным.

Что интересно, Запад до сих пор имеет все возможности остановить российского агрессора, потому что до сих пор имеет потенциал, который значительно выше российского. Здесь и говорить не о чем. Но психологически они давно не готовы и не хотят бороться. И россияне это понимают.

Понятно, что никто никакую Европу завоевывать не будет. Думаю, что пока максимальные намерения россиян - это "коридор" в Калининград и какие-то приграничные города. Исключительно показать силу. Но это пока что. Здесь главное - продолжить разрушение мировой безопасности.

Короче говоря, иллюзий быть ни у кого не должно.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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