Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса - Нейт Вэнс - воевал за Украину в составе "Волков да Винчи".
Нейт Вэнс 4 года служил в морской пехоте США, после чего жил в Техасе и работал в нефтяной компании. В марте 2022 года поехал во Львов - хотел помочь, потому что "видел, как пишется история".
Там познакомился с британским волонтером, который искал желающих присоединиться к рядам ВСУ. Нейт Вэнс согласился - в июне отправился на Донбасс.
"Он был старше нас. Мы пошли в тир, он взял автомат Калашникова, без прицела, поставил в 800 м от мишени. С него все смеялись. Когда 5 раз подряд он попал в цель, смеяться перестали", - вспоминает Дмитрий, его побратим.
Нейт Вэнс воевал в составе роты "Гонор". "Он замечательный боец с хладнокровным характером. 15 раз мы должны были бы погибнуть - 15 раз нам повезло выжить", - говорит Сергей Филимонов.
В январе 2025 года боец уволился со службы, но хочет продолжать помогать Украине и в дальнейшем. Говорит, что Джей Ди Вэнс никогда не пытался узнать о его истории на передовой и разочарован его отношением к этой войне.
"Ди Вэнс - хороший человек, умный. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен нравиться электорату, и это часть политической игры. Но то, что они сделали с Зеленским было засадой с абсолютной недобропорядочностью.
То, что мы родственники - не означает, что я смирюсь с тем, что ты способствуешь убийству моих товарищей", - говорит Нейт Вэнс.
Кто такой Виктор Шлинчак?
Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.
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