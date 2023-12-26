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Как битва за Авдеевку превращается в битву против новой стратегии Путина

Виктор Андрусив
26 декабря 2023, 08:10
Если цена за этот город будет в разы больше, чем эти предварительные расчеты - это подрывает его новую стратегию.
Как битва за Авдеевку превращается в битву против новой стратегии Путина
ВСУ / Коллаж: Главред, фото: офис президента, Минобороны РФ

В нашей войне с оккупантами важность сражений часто определяется не географическим положением или стратегическим значением для фронта, а скорее стратегическим значением в войне. Когда враг что-то превращает для себя в гиперзначимое, наделяет важным значением - оно автоматически становится таким и для нас. Поскольку Авдеевка на ближайший период времени определена как ключевая точка усилий оккупантов и как символ предвыборной победы - для нас она становится также чрезвычайно важной.

Конечно, важность Авдеевки определяется многими стратегическими и тактическими значениями. В частности, ее потеря приведет к значительным потерям территорий за ее пределами, и создаст угрозу для новых городов. Но есть кое-что другое, что делает Авдеевку очень важной для нас - новая стратегия Путина. Итак, учитывая опыт Бахмута и возможно Авдеевки Путин пришел к выводу, что его мясные штурмы в течение 2-3 лет дадут ему желаемое. То есть для него подход маршевых пеших батальонов по состоянию на сегодня является успешным.

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Я думаю, что "великие стратеги" Путина на опыте Бахмута и Авдеевки посчитали, что в среднем за захват населенного пункта до 100 тысяч жителей, они тратят 40 тысяч солдат. Сегодня в Донецкой области, кроме Авдеевки, остается 6 городов от 30 тысяч до 150 тысяч (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, Мирноград, Покровск). В целом, население этих городов составляет под 500 тысяч жителей (номинально). Поэтому Путину надо положить 200 тысяч солдат, чтобы полностью захватить Донецкую область согласно этих расчетов. Абсолютно приемлемая цифра, учитывая что только от алкоголизма, самоубийств, убийств и дтп в рф ежегодно умирает 140 тысяч.

Поэтому битва за Авдеевку превращается в битву против новой стратегии Путина. Если цена за этот город будет в разы больше, чем эти предварительные расчеты, или если ему не удастся достичь желаемого несмотря на объем погибших - это подрывает его новую стратегию. А соответственно, не имея победной стратегии, он будет вынужден либо найти что-то новое, либо отказаться от своих планов. Найти что-то крайне трудно, учитывая многие другие факторы, о которых напишу отдельно.

Более того поражение под Авдеевкой Путина до выборов и большая уплаченная за это цена сделает его слабым в российском обществе, где настроения таки серьезно начинают падать.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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война в Украине Авдеевка Виктор Андрусив
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