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Как Байден переиграл Трампа

Игорь Эйдман
26 июля 2024, 06:10
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Республиканцы построили кампанию на хейтинге "старика-маразматика" Байдена и на безудержном культе Трампа.
Джо Байден, Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Многие (и я в том числе) нервничали и даже злились на Байдена: почему он не снимает свою кандидатуру в пользу более молодого, здорового и энергичного демократического кандидата.

Как мы были неправы. Сознательно или интуитивно, Байден переиграл Трампа. Он снял свою кандидатуру абсолютно вовремя, в самый выгодный для демократов момент - уже после съезда республиканцев. Прямо по Ленину: вчера было рано, завтра будет поздно, а сейчас в самый раз. Респы провели свой съезд, объявили вице-президента, направления и месседжи предвыборной кампании, исходя из того, что соперником Трампа будет Байден. Однако старый Джо смешал им карты, поломал сценарий, обнулил все усилия.

Республиканцы построили кампанию на хейтинге "старика-маразматика" Байдена и на безудержном культе Трампа. Теперь все это не работает.

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Респы получили демократического конкурента, существенно моложе Трампа. И все усилия по хейтингу Байдена пошли насмарку. Наоборот, раскрученная ими тема старости кандидата теперь работает против Трампа.

В условиях явного преимущества Трампа над Байденом республиканцы решили не заморачиваться сложной игрой и попытались просто консолидировать своих избирателей. Этим были продиктованы стратегия безудержного восхваления Трампа и выбор одиозного вице-президента, не способного расширить трампистский электорат (как это могла сделать Ники Хейли, например).

Смена Байдена на Харрис сделала победу Трампа только за счет его преданных избирателей абсолютно нереальной. Анекдотичный культ старого жулика и его дырявого уха, под знаком которого прошёл съезд республиканцев, может только отпугнуть нейтральных избирателей.

Республиканцы сейчас, конечно, переиграли бы ситуацию, сосредоточились на других темах, выбрали бы другую кандидатуру на пост вице-президента. Но поздно, поезд уже ушел, съезд закончился. Старик Байден, вскрыв карты в последний момент, лишил своих соперников возможности вовремя сделать правильный ход.

Байден испортил игру не только республиканцам, но и российской агентуре, пытающейся под видом переговоров о мире, принудить Украину к капитуляции. Ангажированные Кремлем капитулянты стремились убедить украинцев идти на уступки Путину, пока не пришел к власти Трамп и ситуация для Украины не ухудшилась. Теперь "шантаж Трампом" больше не работает. Шансы этого сбитого летчика вернуться в Белый Дом сведены к минимуму.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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