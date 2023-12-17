Как "Бандитский Петербург" превратился в "путинскую Россию"

"Путинская Россия" начала нелепую войну с Украиной и вступила в конфликт со всем Западом за признание себя равными в международном сообществе.

https://opinions.glavred.info/kak-banditskiy-peterburg-prevratilsya-v-putinskuyu-rossiyu-10525832.html Ссылка скопирована

Герои сериала "Бандитский Петербург"

Недавно скончался известный российский журналист и писатель Андрей Константинов, придумавший яркий общественно-политический мем - "Бандитский Петербург", которым гордились бандиты и силовики России. Кроме увлекательного телесериала "Бандитский Петербург" талантливому автору удалось показать, как в России происходили процессы выделения, консолидации и обретения могущества нелегального и преступного "глубинного государства", которое уже 30 лет определяет судьбу России.

Сначала силовики, прежде всего чекисты и полиция, отделились от слаборазвитого российского государства и вошли в плотные противоречивые отношения с набирающей силу преступностью. На следующем этапе союз силовиков и мафии подмял под себя закон, бизнес, гражданское общество и СМИ. Наконец, за последние 20 лет правления их выдвиженца Путина могущественный симбиоз чекистов и мафии подмял под себя всю живую Россию.

Так постепенно и незаметно "Бандитский Петербург" превратился в "путинскую Россию", которая уткнулась в пределы своего саморазвития и вынуждена была "искать счастья" на стороне, за пределами России. Так, "путинская Россия" начала нелепую войну с Украиной и вступила в конфликт со всем Западом за признание себя равными в международном сообществе.

видео дня

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.