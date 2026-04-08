Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путина

Вадим Денисенко
8 апреля 2026, 19:10
Сейчас Россия переживает период величайшей турбулентности с момента бунта Пригожина.
Путин и нефть / Коллаж: Главред

На фоне обострения энергетического противостояния и ударов по ключевой инфраструктуре России растет внимание на то, как война влияет на глобальные нефтяные рынки. Автор анализирует последствия атак по российским портовым терминалам и объясняет, почему это может существенно ударить по экспортным доходам РФ, но не гарантирует скорых политических изменений. Свою оценку ситуации дает руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Россия потеряла половину экспорта нефти и нефтепродуктов

Как минимум следующие 10-14 дней Россия не сможет возобновить свой экспорт, а значит и зарабатывать сверхприбыли из-за войны в Иране.

1. Украина, после серии атак на Балтийские нефтеперевалочные порты России, в очередной раз нанесла удар по Новороссийску. И в очередной раз российское ПВО пропустило удар. И здесь мы имеем один важный момент: Украина игнорирует "рекомендации" США и европейцев воздержаться от ударов по портам, где идет перевалка нефти.

2. Судя по всему, Украина пробует поднять ставки, где главная цель заставить россиян садиться за стол переговоров. И это абсолютно правильная и логическая стратегия. Но у нее одно: в нынешнем формате переговоров, даже полная остановка российского экспорта не остановит Путина. Нам нужно менять либо формат переговоров, либо Путина.

3. Турне Зеленского по Ближнему Востоку может стать прологом к изменению формата. Но я остаюсь при мнении, что без появления Китая переговоры имеют минимальные шансы стать более продуктивными. Просто для понимания – Балтийские порты очень важны для поставки нефти в Поднебесную.

4. Сейчас Россия переживает период величайшей турбулентности с момента бунта Пригожина. В таких ситуациях Путин никогда не нападает и не совершает резких движений. Он "прячется в уголок" и ждет удобного случая, чтобы ударить. Поэтому очень важно помнить этот аспект. "Молчание" Путина в ответ на удары по портовой инфраструктуре временное. Нам важно сейчас не получить головокружение от успехов. И начать думать о следующем шаге. Я считаю, что пора подумать об изменении переговорного формата.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:28Синоптик
Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:59Энергетика
"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

18:13Украина
Популярное

Ещё
Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Иглесиас полностью показал младшего сына и его маленькое достижение

Иглесиас полностью показал младшего сына и его маленькое достижение

Последние новости

19:40

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофель

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

18:43

Сколько можно говорить "Христос воскрес": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

17:41

Военные ТЦК уйдут с должностей: мобилизация в Украине может сорваться, что известно

17:30

Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

17:16

У щенка растут только лапы: хозяйка показала странные измененияВидео

17:15

Снег и заморозки идут в Житомирскую область: когда ударит холод

17:04

Чистый четверг-2026: что можно и нельзя делать в этот праздник

16:39

Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

16:19

Найден древнейший предок человека: какой способностью он обладал

16:11

Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений света - детали

16:04

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

15:29

Реванш за Оскар: украинский фильм номинировали на 6 наград "Emmy Awards 2026"

15:15

Мокрый снег накроет Тернопольщину: когда ударят сильные заморозки

15:14

Поздравления с Пасхой 2026 - шикарные картинки и теплые пожелания

15:08

Александр Кацуба: "Энергонезависимость Украины — это следствие падения промышленности, а не роста добычи"

14:54

Гороскоп Таро на завтра 9 апреля: Близнецам - уверенность, Раку - дары

14:46

"Торгуемся за пару километров": Вэнс раскрыл новые детали мирных переговоров

14:46

Говорить "кладовка" - неправильно: как назвать помещение, где хранят домашние вещи

14:22

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износаВидео

14:13

Моют волосы иначе: японский ритуал стал новым домашним трендом

13:40

"Невежество и неуважение": у Тараса Тополи жестко ответили на скандал с угрозами

13:24

Все думали, что это мусор: пакет из секонд-хенда обогатил мужчину

13:22

Ультра короткая юбка и красные губы: Кабаева показала отчаянный образ

13:07

Цены на топливо в Украине могут резко пойти вниз: Свириденко рассказала подробности

12:41

"Золотой век" или пауза перед новой войной: что происходит на Ближнем Востоке и есть ли шанс на мир

12:40

Рада приняла законопроект о "налоге на OLX": что изменится для украинцев

12:34

Насекомые будут держаться подальше от дома: что следует положить на подоконник

12:18

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

12:16

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогодаВидео

11:48

Бюджетный ноутбук Xiaomi теперь продают по всему миру: названы цены

11:35

Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой: какие даты под запретомВидео

11:09

"Была ревность": сын Довженко отреагировал на отношения отца с разницей в 20 лет

11:03

Боится бунта: Путин начал масштабные кадровые чистки в приграничных регионах РФ

10:45

Новые графики для Одессы и области: где свет отключат по плану, а где - экстренно

10:42

Уничтожить: Тарас Тополя угрожает журналистке за опубликованное интервью

10:34

Тактика террора и удары по гражданским: в ISW предупредили о новой стратегии РФ

10:27

В Украине начались отключения света: сколько часов будут действовать графики

10:01

Неожиданный "миротворец" в войне с Ираном: кого назвал Трамп

10:00

"Не пытается быть удобной": пропавший Аксельрод сделал заявление о Мозговой

09:37

Поздравления с Чистым четвергом - красивые картинки и открытки

