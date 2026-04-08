Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путина

Путин и нефть

На фоне обострения энергетического противостояния и ударов по ключевой инфраструктуре России растет внимание на то, как война влияет на глобальные нефтяные рынки. Автор анализирует последствия атак по российским портовым терминалам и объясняет, почему это может существенно ударить по экспортным доходам РФ, но не гарантирует скорых политических изменений. Свою оценку ситуации дает руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Россия потеряла половину экспорта нефти и нефтепродуктов Как минимум следующие 10-14 дней Россия не сможет возобновить свой экспорт, а значит и зарабатывать сверхприбыли из-за войны в Иране. видео дня

1. Украина, после серии атак на Балтийские нефтеперевалочные порты России, в очередной раз нанесла удар по Новороссийску. И в очередной раз российское ПВО пропустило удар. И здесь мы имеем один важный момент: Украина игнорирует "рекомендации" США и европейцев воздержаться от ударов по портам, где идет перевалка нефти.

2. Судя по всему, Украина пробует поднять ставки, где главная цель заставить россиян садиться за стол переговоров. И это абсолютно правильная и логическая стратегия. Но у нее одно: в нынешнем формате переговоров, даже полная остановка российского экспорта не остановит Путина. Нам нужно менять либо формат переговоров, либо Путина.

3. Турне Зеленского по Ближнему Востоку может стать прологом к изменению формата. Но я остаюсь при мнении, что без появления Китая переговоры имеют минимальные шансы стать более продуктивными. Просто для понимания – Балтийские порты очень важны для поставки нефти в Поднебесную.

4. Сейчас Россия переживает период величайшей турбулентности с момента бунта Пригожина. В таких ситуациях Путин никогда не нападает и не совершает резких движений. Он "прячется в уголок" и ждет удобного случая, чтобы ударить. Поэтому очень важно помнить этот аспект. "Молчание" Путина в ответ на удары по портовой инфраструктуре временное. Нам важно сейчас не получить головокружение от успехов. И начать думать о следующем шаге. Я считаю, что пора подумать об изменении переговорного формата.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

