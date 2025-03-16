Как Америка ломает свои ключевые госинституты

По сравнению с синхронным саботажем структур ЦРУ, ФБР, аналитического отдела Пентагона и других служб внешней безопасности это, ей-богу, цветочки.

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Дональд Трамп / Фото: скриншот из видео

Америка ломает свои ключевые государственные институты, и на фоне этого уничтожения вещания Голоса Америки и Радио Свобода выглядит просто мелким эпизодом. Мы это видим, потому что мы в медиа, и мы на это публично реагируем, потому что это наша профессия.

Но по сравнению с синхронным саботажем структур ЦРУ, ФБР, аналитического отдела Пентагона и других служб внешней безопасности это, ей-богу, цветочки. Еще хуже, те, кто там работал, не имеют права на публичную реакцию. Поэтому о том, как именно Америка себя уничтожила, мы в любом случае узнаем слишком поздно.

Хотя есть люди, которые очень много знают об этом прямо сейчас. Но рассказать об этом им некому. По закону и служебному регламенту они имеют право докладывать только наверх, только тем, кто использует их аналитику против их страны, то есть врагам и предателям. Пожелаем этим людям устроиться в частном секторе. Потому что федеральных государственных структур в США, похоже, скоро не останется совсем.

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Рад буду ошибиться, хотя такая радость у меня случается нечасто.

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Кто такой Сергей Бережной Сергей Бережной родился в 1966 году в Севастополе, три курса учился в Севастопольском приборостроительном институте. С 1990 года - сотрудник еженедельной Севастопольской газеты. В 1994 году перебрался с семьей в Санкт-Петербург, где в течение 20 лет работал в книжных издательствах и IT-компаниях. Автор сотен критических публикаций о массовой литературе и кинематографе, а также нескольких рассказов и повестей. Постоянный участник закрытого Санкт-Петербургского писательского семинара Бориса Стругацкого. Летом 2015 года переехал в Киев. С октября 2016 года - журналист, автор колонок и редактор Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ. Работал также редактором в проекте Крым.Реалии Радио Свобода.

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