Как администрация Трампа поставлена в неловкое положение от интервью Зеленского

Украина очень вовремя продемонстрировала китайских граждан, воюющих на стороне России - к тому же, задержанных на территории Украины.

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Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Считаю, что вчерашние заявления Трампа демонстрируют его раздражение тем, что Украина, по сути, навязывает свою игру Соединенным Штатам Америки, а с этим он смириться не может. Но сделать с этим мало, что сможет. Не так важно, что именно он сказал - важен подтекст сказанного и контекст происходящего. А контекст таков: за последние две недели произошло несколько важных событий.

Первое. Украина очень вовремя продемонстрировала китайских граждан, воюющих на стороне России - к тому же, задержанных на территории Украины. Таким образом, Украина четко обозначила свою позицию как союзника США в противостоянии с Китаем.

Второе. Стало понятно, что Россия и Китай выступают единым блоком, что подтверждает тщетность попыток администрации Трампа оторвать Россию от Китая.

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Третье. Интервью Зеленского для CBS, в котором прозвучали два ключевых тезиса:

Россия продолжает обманывать США, а те якобы не замечают этого;

Украина готова закупать американское оружие - пока на сумму 15 миллиардов долларов.

Это чрезвычайно важный момент, ведь администрация США поставлена в неудобное положение. Отказаться от продажи они не могут, потому что Украина - союзник, и война уже фактически продолжается здесь. Азиатские союзники США также внимательно следят за тем, как ведут себя Штаты. Кроме того, крупный контракт может восстановить репутацию американского оружия на фоне падения интереса к нему в Европейском Союзе.

В этой ситуации лоббистом интересов Украины выступает американский военно-промышленный комплекс. И теперь попробуй объяснить своим избирателям, что ты сорвал сделку на 15 миллиардов (а раньше речь шла и о 50 миллиардах). Это кардинально меняет ситуацию - в том числе и отношение к помощи Украине. Потому что когда речь идет о продаже оружия, а не "помощи", - это уже другая логика.

К тому же очень удачно была разыграна история с покупкой систем Patriot. Например, вчера Сибига заявил, что Украина разрабатывает собственный зенитный комплекс. Это уже прямой сигнал американским производителям: или вы продаете нам сейчас, или ваш металлолом, который ни на что не способен, никому больше не будет нужен. Потому что Украина найдет, куда потратить эти 15 миллиардов, которые, скорее всего, уже согласованы нашими союзниками.

Четвертое. Соглашение, которое Трамп пытается протолкнуть угрозами, криками и другими методами давления, фактически будет нивелировано. Подписывать ничего не нужно. Вы производите оружие - мы его покупаем. Никто никому ничего не должен. И это, конечно, раздражает Трампа, особенно с его раздутым эго. Тем более, что они уже, очевидно, осознают безвыходность ситуации с Россией.

Все эти басни, которые рассказывает Витков, уже не стоит воспринимать всерьез. Там - провал за провалом. Никакого "соглашения" так и рядом нет и не будет. Думаю, что Виткова, как и Маска, Трамп вскоре потеряет. То есть, сам их "отпишет", потому что глухость и бесперспективность путей, которые они предлагают, становится очевидной.

Итак, ключевое изменение - это появление реальных средств, что в корне меняет ситуацию и стратегию Трампа. Все его флирты с Россией уже приводят к конкретным экономическим потерям для США. Это касается не только оружия. Европейцы уже задают вопрос: зачем нам американские компании, если за ними не стоит никакой гарантии безопасности?

Далее встанет вопрос в мире: зачем нам доллар, если за ним не стоит защита? США уже теряют деньги прямо сейчас.

У действующей администрации не останется другого выбора, кроме как возвращаться в евроатлантическую семью, добивать Россию, потому что другого пути у них просто не будет. Россию спасти уже невозможно - как бы они ни пытались.

Поэтому, надо действовать, а не ругать Трампа в сетях. Он такой, какой есть. И будет еще 4 года, какие бы сказки не рассказывали у нас об "импичменте".

Как метко как-то сказал Черчилля: американцы всегда находят правильное решение, когда перепробуют все остальные.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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