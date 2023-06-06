Каховскую ГЭС взорвали: чего ждать?

Ущерб для местных и экологии Херсонской области и Днепра мы сможем оценить в течение нескольких следующих дней.

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Россияне разрушили дамбу Каховской ГЭС / скриншот

1. Не читайте "аналитику", которая предсказывает "затопление Одессы " и "волны по 12 метров". Потому что это бред. Конструкция ГЭС построена с запасом под ядерную войну (поэтому русские и взорвали ее изнутри) и сценарии там предполагались очень разные.

2. Последствия для Запорожской АЭС печальны - есть вероятность что станцию придется консервировать, но катастрофических сценариев избежать вполне реалистично. Другое дело, что восстановление после этого всей работы ЗАЭС - это вопрос многих месяцев (если не лет), скорее всего. Но и это преодолеем.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов-блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет. видео дня

3. Какие бы версии не лепили сейчас россияне (они уже рассказывают об украинских ракетах, лол) - это акт отчаяния с их стороны. Остановить контрнаступление в целом. Остановить контрнаступление из Днепра. Но шаг реального отчаяния.

4. Ущерб для местных и экологии Херсонской области и Днепра мы сможем оценить в течение нескольких следующих дней.

5. степень отчаяния россиян достаточна, чтобы поставить под удар поставки воды в Крым. И это хорошая новость для нас.

Наблюдаем дальше и не паникуем.

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