УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Каховскую ГЭС взорвали: чего ждать?

Юрий Богданов
6 июня 2023, 08:36 обновлено 6 июня, 08:36
423
Ущерб для местных и экологии Херсонской области и Днепра мы сможем оценить в течение нескольких следующих дней.
Дамба Каховской ГЭС
Россияне разрушили дамбу Каховской ГЭС / скриншот

1. Не читайте "аналитику", которая предсказывает "затопление Одессы " и "волны по 12 метров". Потому что это бред. Конструкция ГЭС построена с запасом под ядерную войну (поэтому русские и взорвали ее изнутри) и сценарии там предполагались очень разные.

2. Последствия для Запорожской АЭС печальны - есть вероятность что станцию придется консервировать, но катастрофических сценариев избежать вполне реалистично. Другое дело, что восстановление после этого всей работы ЗАЭС - это вопрос многих месяцев (если не лет), скорее всего. Но и это преодолеем.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов-блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

видео дня

3. Какие бы версии не лепили сейчас россияне (они уже рассказывают об украинских ракетах, лол) - это акт отчаяния с их стороны. Остановить контрнаступление в целом. Остановить контрнаступление из Днепра. Но шаг реального отчаяния.

4. Ущерб для местных и экологии Херсонской области и Днепра мы сможем оценить в течение нескольких следующих дней.

5. степень отчаяния россиян достаточна, чтобы поставить под удар поставки воды в Крым. И это хорошая новость для нас.

Наблюдаем дальше и не паникуем.

Источник

Каховская ГЭС
Реклама

Главное за день

Херсон затапливает: в микрорайоне отключили свет, по улицам бродят бобры

Херсон затапливает: в микрорайоне отключили свет, по улицам бродят бобры

09:30 Украина
Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский

Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский

09:05 Украина
Подрыв Каховской ГЭС: русским придется быстро удирать с Херсонщины - ОК "Юг"

Подрыв Каховской ГЭС: русским придется быстро удирать с Херсонщины - ОК "Юг"

08:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:32

"Странная идея": Арестович объяснил причины подрыва дамбы

09:30

Херсон затапливает: в микрорайоне отключили свет, по улицам бродят бобрыВидео

09:28

В ООН написали о Дне русского языка: о катастрофе на Каховской ГЭС - ни словаВидео

09:13

"Уровень воды поднимается": в МВД рассказали, что делать и где будет "потоп"

09:13

Зачем путиноиды подорвали Новокаховскую ГЕСмнение

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация: что известноРоссийские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация: что известно
09:05

Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - ЗеленскийВидео

08:59

Подрыв Каховской ГЭС: русским придется быстро удирать с Херсонщины - ОК "Юг"Видео

08:39

Наступление ЗСУ ещё не началось, а у рашистов уже кипишмнение

08:37

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: пик затопления ожидается к полудню - ОГАВидео

Реклама
08:36

Каховскую ГЭС взорвали: чего ждать?мнение

08:22

Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский срочно созывает заседание СНБОВидео

08:06

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭСВидео

07:50

РДК захватит ядерное оружие и двинет на Москву, Путин будет бессилен – астрологВидео

06:50

Что означает слово "кшталт": языковед дал неожиданное объяснениеВидео

06:40

Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

06:18

Порадуемся за россиян, их ждут очень интересные временамнение

05:58

Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд

05:30

Что делать, если кот бегает по ночам: простые способы, как угомонить питомца

04:30

Никто не может справиться: нужно найти куклу на самой сложной оптической иллюзии

04:00

Какой сегодня праздник 6 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

Реклама
03:15

Видят любого насквозь: какие знаки зодиака самые проницательные

02:42

Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор

02:10

Видео

01:35

Эксперт пояснил, до какого момента русские будут бить по КиевуВидео

00:51

6 июня можно все деньги потерять: что нельзя делать и приметы дняВидео

00:05

108-летняя женщина удивила мир своим секретом долголетия

05 июня, понедельник
23:36

Разбил сердце Лесе Никитюк: Джаред Лето показал новую подружку

23:18

Контрнаступление ВСУ: у Резникова предостерегли от преждевременной эйфорииВидео

23:09

Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делатьВидео

22:46

"Это что такое": в Киеве пронесся огромный смерч на водеВидео

22:36

Списки давно сформированы, но пилоты еще не отправлялись на учения за границу - ИгнатВидео

22:16

Россия обстреляла трубопровод с аммиаком в Украине: какие области под угрозой "ядовитого" воздухаВидео

21:58

Бункерному придется показательно посадить генеральских деток, жен и любовницмнение

21:55

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУВидео

21:44

В Луцке парни пришли в платьях в школу: директору пригрозили увольнением

20:56

Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"Видео

20:55

"Убивал мирных украинцев": на Белгородщине бойцы РДК и ЛСР ликвидировали полковника РФВидео

20:47

Уверены в освобождении Донетчины: аграрии Михаил Андруник и Владимир Иванков готовятся сеять озимые уже осенью актуально

20:47

В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию - Синегубов

20:36

ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - МалярВидео

Реклама
19:56

Еще один королевский малыш: принцесса Евгения родила второго ребенка

19:30

"Гарний вид із вікна" – неправильно: Авраменко рассказал, где ошибкаВидео

18:53

Федосеева-Шукшина в реанимации - актрису разбил инсульт

18:53

Россиянка позорно проиграла Свитолиной и показала кулак: в РФ разгорелся скандал из-за украинкиВидео

17:52

"Очень хорошо подготовились": генерал Милли оценил готовность ВСУ к контрнаступлениюВидео

17:48

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж раскрыл детали романа с известной актрисой

17:45

Легион Свобода России предложил Пригожину обменять пленных: главарь боевиков ответилВидео

17:40

Ракетные удары, трагедии и террор: назван самый тяжелый месяц лета 2023 для УкраиныВидео

17:27

ВСУ перешли в контрнаступление на фронте: Маляр назвала эпицентр боевВидео

17:09

Будет безумный урожай: чем подкормить морковь, чтобы она была большойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять