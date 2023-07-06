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Кадыров готовится воевать за независимость

Николай Маломуж
6 июля 2023, 08:17
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Пока что Кадыров строит свои планы как будущий лидер независимой Чечни.
Маломуж, Кадыров
Маломуж - о планах Кадырова воевать за независимость / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

На данный момент Рамзан Кадыров зависим от Путина. Тем более, он в некоторой степени уже ослаб и физически, и организационно. Он не показал эффективности на поле боя, не выполнил ни одной задачи, поэтому попал в опалу. Но после путча сейчас появляется контроль в формате "кто что делал и кто предал". Под вопросом как раз и сам Кадыров — он выжидает, ведь он стал очень хитрым политиком, который переживал различные кризисы. А возможно в период наступательных операций, когда Россия будет системно проигрывать, тогда активизируются все политические силы и наступит время Кадырова, заявившего, что он уже готовит формат независимой Чеченской Республики. В данной ситуации они будут подбирать такой формат, чтобы дистанцироваться от Москвы. Но это будет только тогда, когда режим будет настолько слабым под влиянием ВСУ и наших реальных побед, поражения России и самого Путина. То есть когда уже много политических, военных структур России будут думать, как устранить Путина. Или же когда будут его непосредственно устранять — например, силовики, политики, олигархи объединятся и поймут, что выхода нет, и для того, чтобы снять угрозу для России и для себя лично, поставят вопрос об устранении Путина. Об этом уже даже говорил Гиркин, требовавший от Путина отставки, проведения операции "Преемник" вместо Путина. То есть когда уже реально ситуация будет неопределенной, они будут терпеть поражение, тогда уже по Путину поставят вопрос: устранить его физически или политически. А Кадыров уже будет играть свою игру в независимость и договариваться с некоторыми политическими, военными силами о том, чтобы кооперироваться с ними в тех или иных вопросах.

Кто может быть его союзником? Это могут быть разные политические силы, которым нужен радикальный сценарий. Например, ФСБ, которые не поддерживают с ним контактов из-за определенных противоречий. Действительно, есть отдельные кураторы, которые еще держат связь, но так системно он постоянно игнорировал именно спецслужбу. В Минобороны есть некоторые генералы, которые поддерживают с ней [ФСБ] контакт, особенно на поле боя и использовали ситуацию в плане агрессии. У Кадырова есть такая коммуникация - если эти генералы могут войти в переходное правительство, то понятно, что он будет поддерживать с ними контакт. Есть ряд региональных олигархов, с которыми они делили природные ресурсы. Каких-то определяющих фигур, которые бы поддержали Кадырова, нет. Скажу прямо - среди военных спецслужб, разведки аллергия на Кадырова, потому что он постоянно давил на Путина и пытался конкурировать с силовиками. Мало того, игнорировал не только их указания, а даже требования закона. Постоянно.

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И даже проводил аресты, задержания, пытки, убийства, что даже вызвало возражения силовиков, потому что чеченцы убивали русских. То есть это были внесудебные расправы, которые не могли вызвать поддержки ни в ФСБ, ни в МВД, ни в прокуратуры Российской Федерации.

Он создал мощную финансовую базу, потому что он из Москвы вытащил все, что можно, подготовил некоторые производства, ископаемые и, самое главное, создал войска, большую часть, до 60 тысяч боевиков-чеченцев, которые могут воевать в горах. А это сложно, потому что их там надо будет выбивать. Еще один важный фактор — Кадыров собрал огромное количество вооружения, техники и боеприпасов, что позволяет ему воевать в горах годами.

На это он и рассчитывает — что с ним будут считаться, ослабленному правительству будет не до Чечни, и на этой основе он заявит о независимости. Хотя мы знаем, что во время поражения РФ чеченцы, воюющие в составе Вооруженных сил Украины, реально будут претендовать на освобождение Ичкерии — уже есть переходное правительство в экзиле, которое готово возглавить Чечню, и народ может их очень активно поддержать.

Пока что Кадыров строит свои планы как будущий лидер независимой Чечни.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Николай Маломуж, специально для Главреда

новости Чечни Рамзан Кадыров Николай Маломуж
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