Привет из 90-х, или О чем свидетельствует скандал в Укрэксимбанке

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер / JSC Ukreximbank / Facebook

Ситуация вокруг Укрэксимбанка и его главы правления, Евгения Мецгера, настолько примитивная, что в ней вряд ли стоит искать некую конспирологию - она всего лишь показала кулуарную реальность украинской политики и украинского истеблишмента (Мецгер тоже к нему относится).

К сожалению, камеры и микрофоны украинских ток-шоу выключаются в кулуарах, если бы этого не происходило, то люди услышали бы много неприятных вещей. Камеры у Мецгера показали эту закрытую кулуарность и то, насколько деградировал уровень людей, которые занимают высокие посты в госкомпаниях.

Такой диалог с журналистами - это такой "привет из 90-х", потому что подобное общение могло бы произойти в 1995-1996 году, причем даже не в государственном, а в каком-нибудь частном банке средней руки. Однако недавняя ситуация пробила дно и показала, что такое допустимо и сейчас, и не просто в банке, а в одном из старейших и престижнейших банков Украины, который когда-то являлся одной из ее визитных карточек на международном уровне.

В то же время, сегодня Укрэксимбанк - один из наиболее убыточных банков в государственном сегменте. В частности, убыток Укрэксимбанка по итогам 2020 года составил примерно 5,6 миллиарда гривен - это достаточно серьезный показатель в то время как другие банки, в том числе государственные, показывают прибыльность. А убыток - это всегда возможность переключить тумблер контроля над банком. Ведь если банк прибыльный, то перезагрузка менеджмента должна иметь какой-либо повод, но при убыточности банка такие тумблеры работают достаточно просто.

Кроме того, возможен и конфликт интересов. Потому что сейчас будет разворачиваться борьба за определенную нишевость ввиду создания экспортно-кредитного агентства, задача которого отличается от банков. А именно - выдавать гарантии поручительства по экспортно-импортным операциям украинских компаний. У Укрэксимбанка в этой связи есть определенная специфика, так как этот банк, хоть и может выдавать гарантии, должен специализироваться на кредитовании и стимулировании украинского экспорта. Но в последние годы банк этой функционал не выполняет - он занимается всем, чем угодно, но не поддержкой экспортных предприятий.

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На самом деле, убыточность Укрэксимбанка связана с неправильно выбранной бизнес-моделью - это самый большой секрет Полишинелия банковского мира. Мы все время говорим о сырьевой зависимости украинской экономики и казалось бы, модель Укрэксимбанка - это непаханное поле (с учетом промышленного потенциала в Украине). Потому что им можно разрабатывать программы поддержки экспорта украинских предприятий в направлениях, кроме сырьевого.

Так, например, ранее делали в Чили, которая после стимулирования нетрадиционного экспорта стала первой страной в мире по экспорту лосося вместо Норвегии, хотя ранее всегда считалась традиционной страной-экспортером меди. Украина также могла бы стать страной, которая стимулирует нетрадиционный экспорт - то есть все, кроме металла, зерна, подсолнечного масла. То есть банк может стать мегаприбыльным и успешным, если он займет свою нишу.

Читайте такжеГлава Укрэксимбанка Мецгер сложит полномочия на время следствия по нападению на журналистов "Схем"Но вместо этого банк включился в кредитование Укравтодора, привлекая рефинансирование у НБУ и покупая облигации Укравтодора за счет этих средств. Это - большой риск, потому что Укравтодор потенциально банкрот, поскольку у него нет существенных доходов, кроме акцизов и дорожного сбора. Иными словами, происходят беспрецедентные по своей абсурдности и антиэкономичности действия.

Сомневаюсь, что в отношении Укрэксимбанка есть какие-либо внутренне-политические течения, из-за которых Мецгера хотели бы уволить. Конечно, для банка было бы лучше, если бы это произошло, но ключевой вопрос в том, кто придет ему на смену и изменится ли политика банка при его "сменщике". И в этом случае демонстративное отстранение Мецгера от должности - это хорошая мина при плохой игре, потому что есть большие сомнения насчет объективного расследования.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда