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КАБы, которые разнесли Авдеевку: о большой угрозе для Украины

Игорь Луценко
18 февраля 2024, 06:43
Мы не сможем наступать без КАБов. Для разрушения глубоко эшелонированной обороны противника, для разрушения его мощных укреплений мы не напасемся тактических ракет или снарядов.
КАБ-500С, Су-34, Сирия, 2015 год
КАБ-500С на самолетах Су-34, Сирия, 2015 год / Википедия

Итак, с Авдеевкой все. Войска, как сказано, осуществляют "относительно контролируемый отход" оттуда. О, сколько всего скрывается за этой скупой фразой! Сколько жизни проносится за долю секунды перед глазами участников этого относительно контролируемого отхода! Не передать ни словами, ни красками.

А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой - Бахмут. Перед Бахмутом - Лисичанск-Север. Тенденцию уловили?

Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше - не Харьков, Запорожье? А никаких!

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Нет предела, где россияне, взяв такой размеренный темп, остановятся. Разве что на естественных рубежах, которые - Днепр, северные белорусские болота. Таков их план.

Хочу написать истории-иллюстрации, почему мы постоянно отступаем. История первая, возможно будет и единственная, потому что она достаточно красноречива. Это история про КАБы, управляемые авиационные бомбы.

КАБ - это бомба, как правило, весом 250, 500 кг. Реже - 1000, 1500. Это простая фугасная бомба, которых в СССР было до черта, и которых в мире тоже до черта, но с небольшой надстройкой - крылышками и модулем, который управляет полетом. Запускаются с самолета и относительно точно летят несколько десятков км.

Как и все успешное в таких больших войнах, как наша - дешево, сердито и очень эффективно. Пятисоткилограммовой бомбе безразлично, степь перед ней или бетонный город. Она складирует подъезды, как карточные домики. Ей не нужна исключительная точность, потому что она контузит все живое в радиусе 100 метров, даже если это живое спряталось в укрытие. Люди, попавшие под ударную волну, потом долго лечатся, хотя внешне у низ остаются целыми ноги-руки.

КАБ заменяет тактическую ракету. Ракета несет столько же взрывчатки и дальше, и стоит миллионы. КАБ стоит в десятки раз меньше, но такой же мощный. Запасы старых мощных авиабомб практически неисчерпаемы. РФ будет воевать ими очень долго.

Раньше некоторое время была мода считать, сколько артиллерийских снарядов выпустила та или иная сторона. Но выстрел из 152мм или 155мм не так эффективны в современных многоэтажных городах. Давайте лучше посчитаем, сколько КАБов применяет каждая из сторон. Статистика красноречива (ноль против сотен) и не оставляет нам никаких шансов. Можно сделать миллион ФПВ-дронов, но на расчеты операторов полетит миллион КАБов. Уже летит, собственно.

Прошлой зимой (или весной, я уже точно не помню) у нас была встреча с Кубраковым, министром транспорта - но скорее не как министром, а просто влиятельной фигурой в нынешней властной пирамиде. Я поднимал вопрос КАБов, как фактора безоговорочного превосходства россиян в определенной, очень важной сфере. У наших стран-помощников надо просить оружие против авиации, которая бросает КАБы. Нам надо делать свое ПВО, которое сможет отгонять носителей бомб подальше от линии фронта.

С тех пор мы не продвинулись здесь далеко. Нам нужны как симметричные, так и асимметричные решения.

Мы предлагали регулярно атаковать аэродромы в дистанции несколько сотен км - все аэродромы, где базируется тактическая авиация, способная бросать на нас КАБы. Чтобы отодвинуть ее максимально далеко, чтобы авиация врага могла как можно меньшее количество и средний вес на нас бросать.

Предлагалось масштабировать под это определенные украинские разработки. Сейчас уже пора говорить, что эта концепция почему-то буксует. Многостраничные документы с планом войны против вражеских аэродромов гуляют по штабам и министерствам, встречают на своем пути всех - от седых генералов и до молодых бизнесменов - но не встречают воплощения.

Мы взялись также и за проект "украинский КАБ". Собственно, этим должны были бы заниматься профильные ведомства. Мы нашли для них варианты и пути. Но там пока тишина.

Да, наша авиация не способна подниматься достаточно высоко, чтобы бросать по врагу КАБы производства западных стран, потому что будет поражена средствами российской противовоздушной обороны. Но техническую проблему носителя КАБов вполне возможно решить многими способами, одни из которых дешевые, другие - чуть дороже, но тоже реалистичные.

Все это за год успешного применения КАБов россиянами можно было решить. Повторяется история с Шахедами: Украина, страдая от эффективного оружия, которое россияне применяют уже больше года, не может создать симметричный ответ в должном масштабе. Хотя обладает и ресурсами, и технологиями, и людьми для этого.

Не обладает Украина только одним - способностью это все организовать под решение конкретной, всем очевидной задачи.

Мы не сможем наступать без КАБов. Для разрушения глубоко эшелонированной обороны противника, для разрушения его мощных укреплений мы не напасемся тактических ракет или снарядов. Первые слишком дорогие, вторые слишком слабые. Нам нужно дешево и мощно - это и есть КАБы.

Повторюсь, все для создания отечественных управляемых авиабомб есть. Нет только воли здесь создавать что-то новое и нужное.

Почему-то ГУР и СБУ могут напрячься и сделать большое количество и хорошее качество морских дронов для того, чтобы умножать россиян на море на ноль. Могут спланировать и реализовать уничтожение российской нефтепереработки.

Так может, давайте отдадим частично управление сухопутными операциями этим ведомствам? КАБы как раз по сложности сопоставимы с морскими дронами. Может, давайте поставим им задачу создать решение по КАБам? И так же защититься от вражеских бомб?

Или наконец создадим круг армии команды с соответствующими полномочиями, способные решить такие задачи? С реальными специалистами и управленцами, а не воображаемыми?

"Всю власть - спецназовцам, хватит Авдеевки и Бахмутов!".

Кто такой Игорь Луценко?

Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции достоинства 21 января 2014 г. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

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