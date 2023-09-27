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К Умерову есть вопросы по сути

Юрий Радухин
27 сентября 2023, 20:55 обновлено 27 сентября, 20:55
Министр Умеров говорит правильные вещи. Он известный стратег и топ-менеджер. Также переговорщик.
К Умерову есть вопросы по сути
Может ли министр Умеров наверстать упущенное время? / Коллаж: Главред, Фото: Минобороны, Скриншот

Министр обороны Рустем Умеров в интервью сказал: "враг проводит все время разведку наших объектов энергетической инфраструктуры. В следующий осенне-зимний период враг тоже будет пытаться уничтожать нашу энергетику. В прошлом году энергетическая инфраструктура Киева была уничтожена на 63%.

Но мы в ответ тоже будем уничтожать инфраструктуру врага. Нам для этого нужно очень много оружия (имеется в виду, прежде всего, дроны и истребители F16)".

То есть украинские государственники наконец пришли к выводу запустить серийное производство по госзаказу крупных партий дронов. Тогда действительно над врагом будут круглосуточно кружить обильные стаи дронов и наносить большой урон инфраструктуре. Стаи черных лебедей!

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Бункерное существо спрячется в бункере, а сырливые мацквичи и питерцы совершат бунт. Уже не пугаясь репрессивного аппарата.

Украинские дроны для них будут страшнее городовых. Инфраструктура рабсианских городов таит, как снег на солнце.

Министр Умеров говорит правильные вещи. Он отдомый стратег и топ-менеджер. Также переговорщик.

К Умерову есть вопрос по существу: что уже сделал министр для того, чтобы выпускать по 700-1000 дронов в сутки, за счет госзаказа на концерне "Антонов"?! Там есть соответствующий мощный интеллектуальный потенциал КБ и производственная база. Такая что даже не приснилась турецкому Байрактару. Предприятие способно производить, как легкие ДПЛА... так и тяжелые мощные аппараты, которые способны перемещаться на большие расстояния и доставлять большие боеголовки. Кстати, сейчас правительство, ВПК Украины-начали корпоративную работу с ВПК США. В них есть технологии производства тяжелых дронов. Такое сотрудничество с американцами в Украине способен осилить только концерн "Антонов".

Президент Зеленский согласовал с президентом Байденом сопроизводство ракет ПВО и других ракет. Конечно здесь целесообразно воспользоваться опытом знаменитого КБ "Южное", а также производственными мощностями"Южмаш". Там еще остались люди, которые умеют работать. Не вижу никаких препятствий, чтобы на Южмаше по американским технологиям производили знаменитые ракеты Tomahawk. Дальнобойность разнообразна и зависит от модификации. От 2400км до 5500 км. и дальше. То есть такими ракетами собственного производства Украина достает рашку даже далеко за Уралом, в Сибири. о мацкве и Питере даже речи нет.

Хоть от министра Умерова Украина может ждать какого-то государственного ума в подходах к своей, сейчас очень ответственной, должности и службе?!

Главное министру не терять время!.. Которого не было у отечественного ВПК еще задолго до 24 февраля 2024 года!

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института национальных интересов.

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Юрий Радухин Рустем Умеров
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