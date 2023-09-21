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К марту путинский режим может пасть

Игорь Эйдман
21 сентября 2023, 06:55
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Никаких новых серьезных поражений на фронте путинский режим не переживет. Это очевидно, потому что ресурс его прочности исчерпан.
Игорь Эйдман, Владимир Путин
Эйдман прогнозирует крах путинского режима / коллаж: Главред, фото: Facebook Эйдмана, скриншот

У меня сохраняется надежда, что до марта будущего года путинский режим падёт.

Все ждали мощного украинского наступления весной-летом 2023 года, которое могло бы опрокинуть путинский режим, и шансы на это были, но так не случилось. И сейчас ситуация и оценки не столь радужные. Тем не менее, украинское наступление идёт, пусть и медленно, и мы надеемся, что оно разовьётся, время ещё есть.

Никаких новых серьёзных поражений на фронте путинский режим не переживёт. Это очевидно, потому что ресурс его прочности исчерпан.

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В элите, в верхушке уже произошёл раскол. Мы видели проявление этого раскола, которое едва не привело к крушению системы во время путча Пригожина. Тогда режим едва не пал.

Такие события могут повториться, более того, уверен, что они повторятся. Но для них нужен внешний толчок, и таким толчком могло бы стать мощное поражение российских войск на фронте. После него путинские клевреты будут грызться друг с другом, перекладывать друг на друга вину и сваливать поражение на своих собратьев по банде. Население РФ тоже будет деморализовано. А все путинские обещания о скорой победе будут дезавуированы.

В такой ситуации вполне вероятен заговор против Путина, поскольку недовольство зреет, все ждут, когда этот ужас закончится.

Понятно, что "страдания" российской верхушки несопоставимы со страданиями людей в Украине. Но, тем не менее, для людей, которые привыкли ни шатко, ни валко править, жить в своё удовольствие, не испытывая стрессов и больших проблем, нынешняя ситуация стала стрессовой – с войной, санкциями, невозможностью выехать за границу, невозможностью лечиться, отдыхать, учить детей на Западе, с арестованной недвижимостью и кучей других проблем. Всё это им крайне надоело. Они понимают, что Путин является главной причиной этой ситуации, точнее его агрессия и авантюра против Украины. Никакие они не ура-патриоты, ничего им не нужно – ни империя, ни присоединённые территории. Они с радостью всё это сдадут взамен на спокойствие, отмену санкций и возможность дальше воровать и пилить бюджет. Но так жить им не даёт Путин и несколько людей из его окружения, которые окончательно свихнулись на этом бреде – параноидальной идее захватить и уничтожить Украину.

Поэтому вполне вероятно, что часть российской верхушки произведёт нечто похожее на заговор против Хрущёва или против Берии, или заговор российской аристократии против Павла І. Что-то в этом роде вполне вероятно в России. Возможно, это состоится до выборов, потому что выборы дают лёгкую и удобную возможность отстранить Путина от власти в стиле а-ля Ельцин.

Путин может под дулами автоматов записать видео, в котором скажет: "Я устал, я ухожу", как в своё время сделал Ельцин. Народ всё "схавает", совершенно не поморщившись. Всё это пройдёт на ура, никаких проблем не будет. Никто даже не заметит этот переворот. Все решат, что мудрый Путин просто решил уйти. Он уже пожилой человек, вот и скажет: "Мне уже 71 год, пускай поработают молодые". И представит людям какого-нибудь Собянина, который будет вместо него. И это всё пройдёт на ура, без шума и пыли.

Такая вероятность есть. Она неочевидная и не стопроцентная, но она и не нулевая.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Игорь Эйдман, специально для Главреда

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Владимир Путин Игорь Эйдман
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